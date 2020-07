Halucinant ce a putut să facă Margherita de la Clejani acum. Imaginea care a revoltat o țară întreagă

Margherita a ajuns de nerecunoscut! Acțiunile sale sunt din ce în ce mai de neînșeles pentru fanii săi. De data aceasta a revoltat o țară întreagă.

Margherita de la Clejani a revoltat o țară întreagă cu gestul său

Abia scăpată din ochi de jurnaliști și fanii care au criticat-o din cauza ultimului scandal, acum Marga lovește din nou. Tânăra a fost suspectă de consumul unor substanțe interzise la volan, iar acum o comite din nou. Fără să-i pese de nimic, solista s-a pozat pe crucea troiței monumentului Eroilor Revoluției în miez de noapte. Mândră și cu o poziție de model, fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani a postat fotografia pe rețelele de socializare urmând ca scandalul și alte critici nenumărate să-i bată iar la ușă. Internauții au dat de pământ cu cântăreața din cauza lipsei de respect de care a dat dovadă.

”O analfabetă cu aere de vedetă, Margherita de la Clejani, s-a urcat pe crucea troiței monumentului Eroilor Revoluției aducând o gravă atingere valorilor noastre naționale creștin-ortodoxe”, a fost unul din comentarii. Din păcate, dacă deunăzi era iubită de fanii care așteptau cu ardoare noi vești de la ea, faptele recente i-a alungat pe cei mai mulți.

„Muzica rămâne un hobby pentru mine”

„Muzica rămâne un hobby pentru mine, dar la evenimente, petreceri și chestii de genul nu voi mai participa pentru că nu mă mai reprezintă asta acum. Eu acum sunt focusată pe fashion, design și stilism, sunt consultant fashion pentru bărbați, am făcut niște cursuri foarte interesante și acum mă focusez foarte mult pe această parte. Am încredere deplină în ce sunt, în ce pot și în ce am. Eu fac mereu ceea ce este benefic pentru mine și ce mă face fericită, de aceea petrec foarte mult timp în atelier”

Margherita de la Clejani