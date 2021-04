Halep a fost eliminată de la Stuttgart azi. Câți bani va primi de data aceasta românca

Simona Halep a fost eliminată în semifinale la Stuttgart după un meci fără replică în fața adversarei. Aryna Sabalenka a jucat un tenis agresiv cu servicii puternice, românca având dificultăți în a contracara loviturile puternice ale rivalei sale. Jucătoarea din Belarus a scurtat schimburile de mingi, neacceptând jocul de uzură, cel cu care românca ar fi avut o șansă de a se impune.

Simona Halep a fost eliminată de la Stuttgart. Banii pe care îi va primi

Simona Halep (2 WTA), cap de serie numărul 2, s-a calificat în semifinalele turneului de tenis WTA 500 de a Stuttgart după ce a întâlnit-o în sferturile de finală pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (34 WTA). Cele două au jucat două seturi, cu scorul 6-1, 6-2. În penultimul act, românca a înfruntat-o pe Aryna Sabalenka.

A fost învinsă cu 3-6, 2-6. Rivala constănțencei a jucat un tenis agresiv, care nu i-a lăsat spațiu Simonei. Primul set a fost pierdut de compioana noastră cu 3-6, în timp ce al doilea a fost mai scurt, Sabalenka câștigându-l cu 6-2. Pentru prezența în semifinală, Halep va fi răsplătită cu 26.130 de euro și 185 de puncte WTA.

Sabalenka urmează să o înfrunte pe Barty

Simona Halep a părăsit competiția de la Stuttgart. Românca nu a pierdut niciun set până la duelul cu Aryna Sabalenka, dar sportiva din Belarus a arătat mai multă forță și a reușit să obțină calificarea în finală. Nu a pierdut niciun game pe propriul serviciu și se va duela cu Ashleigh Barty în finala din Germania.

„Nu am dormit prea mult azi-noapte. A fost un meci foarte bun. Simona a jucat și ea bine, dar am luptat pentru fiecare punct. Mă simt bine pe acest tip de zgură. Sunt foarte fericită pentru calificarea în finală și abia aștept duelul cu Barty”, a declarat Sabalenka.

Sabalenka este considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații. La numai 22 de ani, aceasta are deja 9 trofee și a câștigat peste 7 milioane de dolari din sportul rege. În plus, are și o victorie în turneele de Mare Șlem, anume victoria din ediția de dublu din anul 2019 de la US Open, alături de belgianca Elise Mertens.