Greutățile pe care le-a trăit Catinca Roman ca mamă singură: ‘Nu aș mai face asta niciodată’

Catinca Roman a vorbit despre viața ca mamă singură. Vedeta a făcut dezvăluiri despre tatăl Calinei.

Catinca Roman și fiica ei au o relație de prietenie foarte puternică. Fiica vitregă a lui Petre Roman și-a crescut fiica singură, fără ca tatăl Calinei să fie aproape.

Vedeta a mărturisit că fiica ei, în vârstă de 22 de ani acum, a fost un copil tare cuminte, cu toate că a avut de întâmpinat greutăți.

Ea a mai spus că dacă ar putea să întoarcă timpul înapoi și să aibă de ales dacă să fie o mamă singură, Catinca Roman a mărturisit că nu este sigură de alegerea pe care ar face-o, mai ales că știe prin ce a trecut.

Vedeta a mai dezvăluit că a încercat de multe ori ca tatăl fiicei sale să aibă o legătură cu aceasta, dar nu a reușit. Catinca Roman a încercat de multe ori să îl contacteze pe tatăl Calinei.

„Da, de multe ori și am abandonat lupta acum un an. În toți ani aceștia am încercat să îi explic că în momentul în care am hotărât să facem un copil am luat decizia împreună.

Este importantă prezența masculină în viața unei fete. Am avut o discuție cu Calina, ea a crescut ș a înțeles foarte multe lucruri, și-a dat seama că asta este situația și nu o să aibă parte de spijinul lui”, a completat ea.