Greșelile pe care Andreea Antonescu le-a făcut în dragoste. Ce nu ar mai accepta niciodată

Andreea Antonescu a vorbit despre viața ei amoroasă, dar și despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului, cât și despre lucruri pe care nu le-ar ierta la partenerul său. Vedeta a apărut pe primele pagini ale ziarelor de mai multe ori din cauza unor scandaluri sau povești de dragoste încheiate brusc. Andreea Antonescu are o fiică pe nume Serena și este despărțită de tatăl fetiței.

Viața ei sentimentală nu a fost deloc una ușoară și a trecut prin momente dificile. După ce tatăl ei a murit, cântăreața a avut nevoie de timp ca să își revină.

A făcut și greșeli în relațiile de cuplu, dar există câteva lucruri pe care nu le-ar accepta niciodată de la partenerul ei. Invitată în platoul Teo Show, cântăreața a povestit despre ce crede că a greșit în relațiile sale.

„Sunt prea tolerantă, nu știu dacă am acordat prea multe șanse, dar am mers pe mâna lui. Când știam că feeling-ul, instinctul meu îmi spune cu totul și cu totul altceva. Am vrut să îi las libertatea de a fi bărbat, tocmai pentru a nu-i submina puterea și am greșit mult.