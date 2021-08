Greșelile majore pe care le fac băutorii de bere, de fapt. Așa strică gustul acestei băuturi senzaționale

Berea este o băutură preferată de bărbați, însă puțini știu regulile când vine vorba de consumul ei. Ce greșeli majore fac băutorii de bere, de fapt.

Greșelile majore pe care le fac băutorii de bere, de fapt

Răcitul paharelor sau al halbelor

Poate că așa ai văzut într-un bar și așa crezi că trebuie să faci și tu acasă. Nimic mai fals! Halba scoasă de la congelator nu o să îmbunătățească gustul acestei băuturi.

De fapt, va face ca berea să producă mai multă spumă și o va lăsa fără aciditate și îi va distruge aromele. Așa că nu mai pune paharul în congelator, ci lasă-l în dulap, căci este suficient să îl clătești cu apă rece înainte de a turna în el berea.

Nu alegi paharul sau halba potrivită

Nu trebuie să ai multe pahare în dulap, ci trebuie să știi doar că mărimea și forma contează. Astfel, cu cât o bere este mai tare, cu atât paharul în care o servești trebuie să fie mai mic.

Iar forma paharului este menită să evidențieze caracteristicile unei beri. Un pahar strâmt la bază și larg spre gură este potrivit pentru berile blonde, întrucât partea de jos evidențiază culoarea berii, lăsând în partea de sus un guler de spumă. Pentru berile mai tari trebuie să utilizezi paharele care se strâmtează spre gură, deoarece așa vei simți mai bine aromele.

Bei berea mult prea rece

Fiecare tip de bere are o temperatură potrivită de servire. O bere pilsner sau una cu arome de fructe este perfectă la 3 grade C-7 grade C. O bere amber este potrivita la 7-12 grade C, iar una neagră se poate servi și de la 12 grade C în sus.

Altfel spus, berea este mai bună la o temperatură ușor mai mare decât cea din frigider, fapt care înseamnă că ar fi bine să o scoți de la rece cu circa 10 minute înainte de a o servi. Cu cât berea este mai rece, cu atât papilele gustative nu vor fi capabile să trimită exact semnalul de gust pentru creier.

Nu o păstrezi în condiții optime

Dacă o expui la soare, berea își schimbă gustul. Nu poți avea controlul depozitării și păstrării ei nici atunci când o cumperi din magazin. De aceea, mai bine cumperi bere îmbuteliată în sticle de culoare închisă sau în butoaie/doze metalice. Apoi, acasă, dacă nu o pui în frigider, o poți păstra la un loc întunecat.

Păstrezi prea mult timp berea

Berea nu devine mai bună pe măsură ce timpul trece, cu excepția celei de tipul ”hevy stouts”. În general, ia aminte că este de preferat să bei berea cât mai proaspătă cu putință.