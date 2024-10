Greșeala pe care o faci atunci când depozitezi bananele. Unde se țin fructele, de fapt

Un expert în sustenabilitate a împărtășit un truc simplu, dar util, pentru a împiedica bananele să se strice, și s-ar putea să fi observat deja acest lucru în supermarketul tău local. Greșeala pe care o faci atunci când depozitezi bananele!

Un utilizator TikTok a explicat cum depozităm greșit un aliment comun și împiedicăm astfel păstrarea lui în stare proaspătă pentru mai mult timp. Acest aliment este banana.

Lottie Dalziel, cunoscută pe TikTok sub numele @lottiedalziel, a explicat cum ar trebui depozitat acest fruct. Dalziel, expert în sustenabilitate, a spus că oamenii ar trebui să păstreze fructele în ciorchini.

Videoclipul a început astfel: „Așa sunt depozitate de obicei bananele… Eram la magazinul meu local zilele trecute și de fapt le-am văzut atârnate. Ei bine, există un motiv întemeiat pentru care fac asta. „Atârnarea lor face ca gazul etilen să fie eliberat mai lent. Acesta este gazul care coace nu doar bananele, ci și fructele din jurul lor.”

Camera arată apoi cum Dalziel se plimbă prin supermarket și pe la raionul de fructe, unde bananele sunt separate de alte produse.

Ea a continuat: „Sunt așezate departe de toate aceste legume și fructe. De asemenea, înseamnă că sunt mai puțin predispuse să se lovească.”

De ce să nu mai risipim alimentele

Acest lucru vine în contextul în care marketplace-ul Too Good To Go a împărtășit sfaturi despre cum oamenii pot reduce risipa alimentară.

Văzând că cantitatea de alimente pe care o risipim contribuie cu 10% la emisiile de gaze cu efect de seră. Potrivit Project Drawdown, reducerea risipei alimentare este una dintre cele mai bune acțiuni pe care le putem face pentru a combate schimbările climatice.

Risipa alimentară reprezintă o problemă semnificativă pentru mediu. În fiecare zi, în țara noastră, se pierd aproximativ 6.000 de tone de alimente, ceea ce echivalează cu o porție de mâncare pentru fiecare persoană.

Impactul asupra mediului se resimte pe mai multe fronturi. În primul rând, alături de mâncarea aruncată, se irosesc sute de litri de apă necesară pentru producerea acestor alimente, energia consumată în procesul de fabricație, precum și combustibilul utilizat pentru transportul produselor.