Greșeala majoră comisă atunci când mănânci gem cu pâine. Ce au descoperit specialiștii, nu o mai face!

Atunci când ai poftă de ceva dulce și vrei să mănânci ceva bun, cel mai ușor este să faci un sendviș cu pâine, unt și gem. Cu toate acestea, nutriționiștii trag un semnal de alarmă referitor la anumite combinații periculoase cu pâinea albă, de care oamenii nu țin cont. Motivul pentru care nu este recomandat să mai consumi tartinele cu gem.

Nutriționistul Evgeny Arzamastsev a enumerat cele mai periculoase combinații cu pâinea albă, una dintre ele fiind sendvișul cu unt și gem. Deși este delicios și dulce, acest desert nu este indicat, dacă este consumat în exces.

Potrivit specialiștilor, anumite alimente consumate împreună reprezintă combinații periculoase pentru organismul nostru, care ne pot afecta ulterior.

Medicul nutriționist susține că sendvișul cu gem conține cele două tipuri de carbohidrați rapizi care ar determina o creștere extrem de bruscă a zahărului din sânge. Acest lucru poate avea consecințe catastrofale pentru organismul uman, spun medicii, potrivit Aleph News.

În cazul în care nu poți renunța la această mică plăcere, specialiștii recomandă să consumi pâine integrală, deoarece conține mai multe vitamine, deși nici aceasta nu ar putea fi consumată cu toate produsele.

Pe de altă parte, nutriționistul Mihaela Bilic aduce în discuție problema consumului de cereale cu lapte, sfătuindu-i pe părinții să le dea copiilor, la micul dejun, alimente bogate în grăsimi sănătoase, minorii aflându-se în plin proces de creștere.

„Un copil are nevoie de grasime de calitate. Obligatoriu, copiii trebuie sa manance unt, sa bea laptele integral. Nu intamplator copiii prefera cartofii prajiti.

Copiii au nevoie de grasimi pentru o crestere armonioasa. Avem nevoie de grasime pentru a creste, tot ce inseamna sistem nervos la copilului se dezvolta pe baza grasimii, deci este o chestiune de buna crestere.

Nu trebuie sa manance dietetic sub nicio forma, trebuie invatat sa aiba si legume in farfurie. Dulciurile facute in casa nu fac niciun rau daca nu sunt consumate in exces, iar traditionalul orez cu lapte este mai sanatos decat cerealele.

Sunt adepta si promovez gatitul in casa. Dar, sa nu ne facem un obicei, adica nu-I oferim aceasta masa zilnic. O data pe saptamana este mai mult decat echilibrat.”, a spus Mihaela Bilic potrivit fabricatinromania.info.