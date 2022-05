Alimentele care îți aduc cea mai multă energie. Ce să combini pentru o vitalitate crescută

Nutriționiștii au dezvăluit care sunt alimentele care îți aduc cea mai multă energie. Pentru a beneficia de mai multă energie și pentru a oferi organismului nostru tot ce are nevoie este extrem de important cum combinăm alimentele. Ce să combini pentru o vitalitate crescută, vezi un pic mai jos.

Consumul de alimente nesănătoase sau mâncate în combinații greșite, aduce un efect negativ major asupra organismului, cum este fermentația alimentelor, precum și apariția anumitor boli, precum ciroza.

Asrfel, cei care vor să aibă un stil de viață sănătos nu trebuie niciodată să combine fasolea cu carne, cartofii cu carne sau anumite fructe combinate cu produse de proveniență animală.

Un aliment de bază în România este carnea, dar ea se pare că are mai multe efecte negative decât pozitive. Partea bună este că acest aliment poate fi ușor înlocuit cu variante mult mai sănătoase.

„Carnea ne ajută să ne împământăm, să fim puternici, să avem energie. Carnea e proteină în mare măsură, pe lângă fibre și alți nutrienți. Proteinele pot fi aduse în corpul nostru și prin alte alimente precum leguminoasele. Tot ce este bob: fasole, linte, năut. Dar nu în combinații cu carne, pentru că astfel se produce fermentație.

De exemplu, fasolea, combinată cu pastele făinoase, aduce toți aminoacizii de care am nevoie în corp pentru a se forma proteina completă. Fasolea poate fi făcută ca o pastă, se pot pune condimente acolo, se pot pune ierburi aromate care să ne ajute corpul și să ne aducă acea plăcere a gustului. Se poate pune boia afumată, care are acel gust de afumătură de care are nevoie simțul nostru gustativ pentru a avea plăcere și pentru a aminti de carne”, a mai spus nutriționistul.