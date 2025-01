Ce diferență de vârstă este între Anamaria Ferentz și iubitul său american. L-a adus recent în România ca să viziteze locul în care a copilărit

Anamaria Ferentz, fosta solistă a trupei Demmo, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat din America, Doug. Chiar dacă între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă, aceasta nu pare să fie un impediment pentru ca ei să formeze un cuplu unit. Recent, artista l-a adus pe partenerul ei în România, pentru a-i arăta locurile în care a copilărit. Iată câți ani îi despart pe cei doi și cum i s-a părut țara noastră lui Doug!

Anamaria Ferentz are 49 de ani, în timp ce iubitul său, Doug, este cu 11 ani mai în vârstă, având 60 de ani. Deși diferența de vârstă ar putea părea semnificativă pentru unii, în cazul lor nu a reprezentat niciun obstacol.

Relația lor este bazată pe iubire și respect reciproc, iar fosta membră a trupei Demmo subliniază faptul că alături de el simte că a găsit ”alesul”.

Cei doi sunt foarte fericiți împreună și se bucură de momente de neuitat, inclusiv de experiențele pe care le-au trăit împreună în timpul călătoriilor lor.

Anamaria Ferentz a dorit să împărtășească cu iubitul ei frumusețea și tradițiile României. În luna decembrie, cei doi au petrecut sărbătorile într-un mod autentic, vizitând atât orașele istorice ale țării noastre, cât și locul unde s-a născut vedeta.

”L-am adus pe iubitul meu pentru prima oară în România și am vrut să-i arăt toate locurile speciale pentru mine. Am început cu Bucureștiul, apoi am ajuns în Sibiu, la Palatul Peleș, la Poiana Brașov și, desigur, la Sascut, locul meu natal”, a povestit artista pentru Click!.