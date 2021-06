Ce a făcut Meghan Markle la 2 zile de când a născut. Dar tot Kate Middleton i-a luat fața

Meghan Markle este, cu siguranță, una dintre cele mai controversate și populare vedete din lume. Soția prințului Harry a ajuns, din nou, în centrul atenției mass-media după ce a născut cel de-al doilea copil. Ce a făcut la doar două zile după ce a devenit mămică pentru a doua oară.

Ce a făcut Meghan Markle la 2 zile de când a născut

Fosta actriță se simte o femeie pe deplin împlinită, acum când familia ei este completă, Meghan având cei doi copii la care a visat mereu. Marți, 7 iunie, ducesa de Sussex a lansat, în Regatul unit, o carte de copii, inspirată de fiul ei mai mare Archie. Volumul se numește „The Bench” și se bucură de un anumit succes, în ciuda faptului că nu a reușit să fie clasată în topul celor mai bine vândute cărți.

Cartea a fost anunţată de Ducesa de Sussex luna trecută, inspirată fiind de o poezie pe care bruneta a scris-o pentru soțul ei prinţul Harry, de Ziua Tatălui, la o lună după ce s-a născut Archie, primul lor copil. În volum, Meghan Markle descrie legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei, referindu-se binențeles la legătura pe care o au micuțul Archie și ducele de Sussex.

Un exemplar din „The Bench” este vândut pentru 12,99 lire sterline. În prima zi, în topul vânzărilor Amazon UK, ea a ajuns pe locul 205 şi pe locul 60 în lista celor mai bine vândute cărţi pentru copii. Cartea ducesei are 34 de pagini și este ilustrată de faimosul artist Christian Robinson. Volumul are și o variantă audio, care este recitată chiar de Meghan Markle.

Presa internațională a făcut o comparație între cartea ducesei de Sussex și albumul foto „Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020” al lui Kate Middleton, care a ajuns pe locul al doilea la debut şi încă se află în topul celor mai bine vândute cărți.

Cum o cheamă pe fiica nou-născută a ducilor de Sussex

Meghan Markle și prințul Harry au devenit, de curând, părinții unei fetițe de nota 10. Micuța Lili a venit pe lume la începutul lunii iunie, iar toți sunt curioși să afle cu cine seamănă micuța prințesă. Surse apropiate din anturajul cuplului real susțin că fetița a împrumutat trăsături din partea ambilor părinți.

Cea mică a primit numele de Lili Diana, în onoarea reginei Elisabeta, a cărei poreclă este Lilibet, și a regretatei prințese Diana, mama ducelui de Sussex. Fosta actriță este foarte fericită că a devenit mamă pentru a doua oară, în special după trauma de anul trecut când a pierdut o sarcină.