Ultimul dialog dintre Prințesa Diana și Harry. Ce i-a spus fiul său înainte să moară

Inevitabil, să te gândești la viața prințesei Diana înseamnă, de asemenea, să te gândești la moartea ei. O moarte bruscă într-un accident de mașină. Efectele acestei tragedii reverberează încă în familia regală și nu numai. După ce s-a căsătorit cu prințul Charles, Prințesa Diana Spencer a devenit subiect de tabloide. De la intriga conjugală până la divorțul lor și după consecințele acestuia, toate au fost disecate în presa vremii.

Prințesa Diana, și astăzi subiect de presă

La 24 de ani de la tragica sa dispariție, Prințesa Diana este amintită și astăzi. Moartea ei este adesea gândită ca un punct culminant al unei lungi goane după câștig. În documentarul Apple TV + The Me You Can’t See, prințul Harry, cel mai mic dintre cei doi fii ai lui Diana și Charles, spunea:

„Primul lucru care îmi vine în minte este întotdeauna același din nou și din nou din nou. Închisă în mașină, centura de siguranță, cu fratele meu în mașină. Mama mea conducând fiind urmărită de trei, patru, cinci mopede, cu paparazzii. A fost mereu incapabilă să conducă din cauza lacrimilor.”

Prințul William și Prințul Harry au vorbit despre regretul lor despre ultimul apel telefonic cu mama lor. Ultima lor conversație cu Prințesa Diana, cu doar câteva ore înainte de moartea ei din 1997, avea să fie ultima.

Ultimul dialog dintre mama Diana și fii săi

Într-un nou documentar lansat luni de ITV în Marea Britanie și HBO din Statele Unite, conform CNN, prințul Harry vorbește de mama sa. Prințul își amintește cât de repede a coborât la telefon să vorbească cu Diana. Cei doi frați se aflau la Castelul Balmoral din Scoția când Diana a sunat de la Paris.

În documentar, prințul William a declarat că el și fratele său alergau, se jucau cu verii lor și se distrau foarte bine. De cealaltă parte, Prințul Harry este cel care are cele mai mari regrete, legate de ultima discuție avută cu Prințesa Diana. Cei doi și-aduc aminte că ultimele cuvinte adresate mamei lor au fost „la revedere, ne vedem mai târziu, pot să plec?”. Cât despre ultimele cuvinte spuse de Diana, Prințul Harry declară că i-ar fi zis să facă ce vrea și să se joace cât mai mult.

„Nu-mi amintesc neapărat ce am spus. Tot ce îmi amintesc este să regret pentru tot restul vieții cât de scurt a fost apelul telefonic. Dacă aș fi știut că a fost ultima oară când voi vorbi cu mama mea, lucrurile pe care i le-aș fi spus… Privind înapoi acum, este incredibil de greu. Trebuie să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții mele. Fără să știu că a fost ultima dată când am vorbit cu mama mea. Cât de diferit am fi discutat. Nu am avut chiar și cea mai mică idee despre faptul că viața ei avea să fie luată în acea noapte.”, a spus Harry pentru ITV.

La 24 de ani de la dramaticul sfârșit, Prințesa Diana rămâne la fel de iubită, iar amintirea ei rămâne la fel de vie și astăzi, în memoria colectivă.