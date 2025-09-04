Greşeala care îţi poate distruge pomii fructiferi toamna. Ce trebuie să faci zilnic în livadă pentru a evita acest lucru

Toamna este anotimpul în care natura oferă roadele muncii de peste an, iar livezile devin pline de culoare și parfum. Pentru grădinari și proprietarii de pomi fructiferi, această perioadă aduce nu doar satisfacția recoltelor bogate, ci și o serie de provocări mai puțin vizibile, care, dacă sunt ignorate, pot avea consecințe costisitoare.

Greșeala care îți poate distruge pomii fructiferi toamna

Toamna este anotimpul în care livezile se transformă într-un spectacol vizual de culori și arome, însă această perioadă poate aduce și provocări serioase pentru cei care au pomi fructiferi. Deși peisajul pare idilic, specialiștii atrag atenția că o simplă neglijență ar putea transforma această frumusețe sezonieră într-un coșmar pentru grădinari.

Mulți proprietari de livezi sau grădini tind să ignore fructele care cad pe sol, considerând că acestea fac parte din ciclul natural al pomului. Însă, potrivit experților, tocmai această neatenție poate duce la probleme costisitoare și greu de gestionat. Resturile de fructe putrezite nu afectează doar estetica grădinii, ci pot reprezenta un pericol pentru sănătatea pomilor și pentru întreaga gospodărie.

De ce sunt periculoase fructele căzute în livadă

Expertul grădinar James Lewis de la MyBuilder.com atrage atenția asupra riscurilor majore generate de fructele lăsate să se descompună la baza pomilor.

„Grădinile pot fi o muncă grea vara, când plantele și gazonul cresc repede și trebuie udate des. Așadar, este de înțeles că oamenii pot neglija colectarea fructelor căzute atunci când li se pare o treabă inutilă. Totuși, este de fapt vital să îndepărtăm fructele putrezite. Acestea pot atrage nu numai viespi și viespi, ci și șobolani. Acest lucru ar putea duce la dezinsecție – nu este o treabă ieftină”, avertizează acesta.

Mai mult, resturile de fructe devin o sursă de hrană pentru dăunători precum viespi, albine sau chiar rozătoare. În unele cazuri, șobolanii pot infesta zona, iar costurile de eliminare se pot ridica la peste 100 de lire sterline. Situația este cu atât mai gravă cu cât fructele intrate în descompunere pot găzdui bacterii și ciuperci, care se răspândesc rapid la pomi și pot duce la îmbolnăvirea acestora.

Cum pot fi afectați pomii și gazonul

Fructele care intră în proces de putrefacție reprezintă un mediu ideal pentru răspândirea bolilor. Dacă un pom fructifer ajunge să fie compromis și trebuie scos din livadă, pierderile financiare pot depăși 200 de lire sterline, avertizează specialiștii. În plus, problema nu se limitează doar la pomi: iarba din jurul lor este adesea sufocată de fructele care blochează accesul luminii solare și pun presiune asupra solului.

Consecința este apariția petelor maronii și neuniforme pe gazon, zone care uneori nu se mai regenerează. În paralel, apariția puieților nedoriți din semințele fructelor lăsate pe sol poate transforma livada într-un teren invadat de buruieni și vegetație necontrolată.

Cât de des trebuie adunate fructele căzute

Pentru a preveni toate aceste probleme, specialiștii recomandă colectarea zilnică a fructelor căzute.

„Așadar, nu neglija această treabă – culege zilnic dacă poți și aruncă fructele dacă nu le poți folosi”, spune James Lewis.

Fructele trebuie strânse înainte de a începe procesul de putrefacție. În special în perioadele calde ale toamnei, acest lucru poate să se întâmple în doar câteva ore. După două sau trei zile de la cădere, semințele încep deja să germineze, iar grădina riscă să fie invadată de puieți spontani.

Lecția de toamnă pentru grădinari

Un simplu gest zilnic, aparent minor, face diferența între o livadă sănătoasă și una expusă bolilor sau dăunătorilor. Strângerea fructelor căzute nu doar că protejează pomii fructiferi, dar salvează gazonul și previne infestările. În lipsa acestei rutine, riscurile pot fi uriașe: costuri mari pentru intervenții, pierderea pomilor și distrugerea spațiului verde.

Prin urmare, dacă îți dorești ca livada ta să rămână sănătoasă și productivă, amintește-ți că atenția la detalii contează. Iar primul pas este simplu: adună fructele căzute cât mai repede.