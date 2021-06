Gravida Roxana Vancea, răsfățată de soțul ei. Cum s-a sacrificat Dragoș Paiu pentru ea, de fapt EXCLUSIV

Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș Paiu, sunt în culmea fericirii, de când au aflat că vor deveni părinți. Fostă asistentă la matinalul Antenei 1, senzuala brunetă va deveni mămică de băiat peste cinci luni. Roxana ne-a povestit, pentru Playtech.ro, că soțul ei îi îndeplinește toate dorințele, momentan aflându-se, la relaxare, într-o vacanță în Egipt.

Roxana Vancea s-a măritat în secret cu antrenorul ei de fitness, Dragoș Paiu, care are un fiu, Milan (4 ani), dintr-o căsătorie anterioară, iar recent a anunțat că este însărcinată. Acum, ea se relaxează în Egipt:

“Suntem în vacanță, suntem bine. Nu am pofte de graviduță, momentan. Soțul meu mă răsfață pe mine și pe Milan, cum poate el mai bine. Ne-a adus în vacanță, la caldură, chiar dacă el urăște căldura. A mers aici pentru că am vrut eu și Milan, nu că a dorit el. Ne duce unde vrem noi doi. Azi, spre exemplu, ne-a dus să înotăm cu delfinii, ieri, cu ATV-urile, în deșert, am fost și la cămile. Pentru noi, soțul meu stă sub umbreluță toată ziua și se dă cu cremă de protecție. Este foarte cald aici. Sunt 39-42 de grade”, ne-a spus Roxana Vancea, pentru Playtech.ro.