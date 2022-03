Un adolescent de 13 ani i-a lăsat mască pe cei patru jurați de la PRO TV. Momentul lor i-a emoționat și i-a ridicat de pe scaune. Cine este copilul care a obținut cel de-al șaselea Golden Buzz la Românii au talent. Are toate șansele să devină unul dintre cei mai mari dansatori ai lumii. Povestea lui este impresionantă.

Îl privești și ai impresia că zboară. Trăiește prin și pentru dans, iar cel mai mare vis al său este să ajungă în Canada, să formeze parte din una dintre cele mai prestigioase trupe de dans din lume. Darius Mauda, îngerul blond cu ochi albaștri, i-a impresionat pe Andra, Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș cu momentul său magic de dans contemporan.

„Mă uitam la TV si vedeam alți copii care dansează. I-am innebunit pe parintii mei sa ma duca. Am fost mereu atras de dans, mi-am dorit asta de la 8 ani. Mama ma suna in fiecare zi, sa vadă dacă am mâncat, mi-am făcut temele. E foarte îngrijorată pentru mine. Vreau să ajung în Canada.

Mă antrenez în fiecare zi, între 2 și 4 ore. Mă duc la școală, apoi la balet. Apoi la internat și înapoi la dans. Muncesc pentru că imi place ce fac. Atunci când dansez, intru într-o transă din care nu mai ies. Eu îmi fac propriile coregrafii. Un an de zile am muncit la momentul acesta (n.r. – de la Românii au talent), am repetat în fiecare zi.”, a declarat micuțul balerin pe scena show-ului de la PRO TV.