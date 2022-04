Golden Buzz minunat la Românii au Talent pentru 10 bărbați din Rusia: ‘Binele învinge răul’

UDI Team este o formație de artiști din Rusia, Siberia, Tomsk, care a venit pe scena Românii au Talent 2022 să prezinte un moment artistic de excepție. Cei zece artiști dansatori au participat la mai multe concursuri de talente, precum Britain’s Got Talent, America’s got Talent, în Italia, în Ucraina. În ediția din 29 aprilie 2022 a emisiunii Românii au Talent, ei au uimit juriul cu un moment plin de sensibilitate și talent, care le-a adus Golden Buzz-ul și i-a trimis direct în semifinală.

Denumirea grupului „UDI” vine de la cei trei fondatori: Iuri, Denis și Igor. Toți trei au crescut la orfelinat, au format o trupă de dans în anii 90 și au devenit populari rapid în toată Rusia. Din prezentare se poate afla că în orașul lor, Tomsk, ei au creat o școală de dans, unde mii de copii învață să danseze.

Deși au ajuns de fiecare dată în finala concursurilor de talente la care au participat, UDI Team nu a câștigat niciodată marele premiu. Deși speră ca situația să se schimbe la Românii au Talent, ei spun că nu îi „deranjează” prea mult nici „tradiția” pe care au creat-o, și anume, aceea de a ajunge până în finală și de a înmâna ei marele premiu câștigătorului.

Numărul lor a constat într-o poveste specială și emoționantă, transpusă în scenă printr-o execuție inedită.

Jurații nu au rămas indiferenți la numărul lor.

„Ei sunt dincolo de orice cuvinte de laudă. Spectacolul este un drum către inimile oamenilor și cred că voi ați ajuns acolo”, a declarat Andra.

„Eu încă mă mai întreb dacă ceea ce am văzut a fost un vis al meu sau a fost realitate. Am avut sentimentul că am ațipit. Creativitatea e cea care a ieșit în evidență”, a declarat și Andi Moisescu.

„E un număr demn de toată evoluția. Oamenii ăștia cred că își merită locul. Cred ca au toate sansele să și câstige Romanii au talen”, a mai spus Andra.