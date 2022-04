Cel mai frumos Golden Buzz de la Românii au Talent 2022. 3 minute de aplauze în picioare, mulți au plâns

Cel mai frumos Golden Buzz de la Românii au Talent 2022. Pentru el s-au acordat aplauze în picioare minute în șir, iar lacrimile din ochii spectatorilor nu au putut fi ascunse. Momentul de la Românii au Talent, ediția din 15 aprilie 2022, a fost cu adevărat emoționant, atât prin poveste, cât și prin talent.

Alexandra are 15 ani, vrea să se facă cântăreață. Pasiunea pentru cântat și-a descoperit-o la vârsta de șapte ani, iar la Românii au Talent spune că a venit să treacă în etapa următoare sau, pur și simplu, să câștige experiență.

Nu știu dacă pasiunea pentru muzică a fost moștenită pentru că a fost adoptată.

„Mamea mea biologică a murit când aveam eu 6-7 luni, avea tumoră pe creier, mai am 16 frați și surori eu sunt al 17-lea copil. Tot ce știu e că tatăl meu biologic m-a abandonat în spital. Nu a vrut să știe nimic de mine, nici măcar nu este trecut în certificatul de naștere.

Aproape de 11 luni am fost adoptată, pe părinții adoptivi îi consider părinții mei deoarece m-au crescut, m-au hrănit, m-au trimis la școală și știu că mereu mă pot baza pe ei. Sunt fericită că am o familie, dar sunt și nefericită că nu știu de unde sunt și cine sunt”, a mărturisit Alexandra înainte să urce pe scenă.”, a mărturisit Alexandra.