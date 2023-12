Globurile de aur 2024. Ce filme au fost nominalizate și când se difuzează

Nominalizările pentru Globurile de Aur 2024 au marcat începutul unei noi ere pentru organizația aflată într-o situație dificilă. Ele au fost anunțate de către comedianul Cedric the Entertainer și actorul Wilmer Valderrama. Titluri importante precum Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past Lives, Succession, The Bear, și chiar filmul lui Taylor Swift, Eras Tour, au primit nominalizări importante.

Barbie și Oppenheimer, nominalizate la Globurile de aur

Pe partea de film, blockbusterul Barbie al lui Greta Gerwig a dominat lista de nominalizări la fel cum a făcut-o și în box office-ul de vară, conducând nominalizările generale pentru filme după apariția sa în nouă categorii, inclusiv Cel mai bun Film — Muzical sau Comedie, Regie (Gerwig), Actriță — Muzical sau Comedie (Margot Robbie), Actor în rol secundar (Ryan Gosling), și trei nominalizări la Cel mai bun Cântec Original pentru piesele interpretate de Billie Eilish, Dua Lipa și „I’m Just Ken” a lui Gosling.

Aproape atingând totalul lui Barbie în continua bătălie Barbenheimer, Oppenheimer al lui Christopher Nolan a primit opt nominalizări, urmat de Killers of the Flower Moon și Poor Things cu șapte, și dramă de debut a lui Celine Song, Past Lives, cu cinci — inclusiv o nominalizare surpriză pentru Song la categoria Cel mai bun Regizor.

Cu toate acestea, mai mulți competitor majori au fost excluși din cursă, inclusiv surprinzătoarele omisiuni pentru Taraji P. Henson în Best Supporting Actress pentru The Color Purple, în timp ce filmul în sine a fost și el omis surprinzător din lista nominalizărilor la Cel mai bun Film — Muzical sau Comedie.

Printre nominalizații la TV, ultimul sezon al Succession a adăugat nouă nominalizări la colecția sa masivă de-a lungul seriei, cu membrii ai distribuției Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, J. Smith Cameron, Alexander Skarsgård și Alan Ruck, toți apărând pe lista Globurilor de Aur.

The Bear și Only Murders in the Building au urmat Succession cu câte cinci nominalizări fiecare, având în distribuție vedete majore în ambele proiecte — Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Ebon Moss-Bachrach, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez și Meryl Streep — toți primind recunoaștere în rândul actorilor.

HBO și Max au condus nominalizările generale la TV cu 17 nominalizări, urmați de Netflix cu 15. Netflix, totuși, a condus nominalizările la filme cu poziții în 13 categorii, fiind urmat de aproape de Warner Bros., care a obținut 12 nominalizări.

Globurile de aur 2024

Adesea considerate un indicator — și nu un influențator direct — al gusturilor Academiei, nominalizările Globurilor de Aur se potrivesc în mod regulat cu nominalizările la Premiile Oscar ale fiecărui an.

Anul trecut, doar unul dintre câștigătorii la actorie ai Globurilor de Aur — Michelle Yeoh pentru Everything Everywhere All at Once — a reușit să câștige și la Premiile Oscar, în timp ce Everything Everywhere a câștigat și Premiul pentru Cel mai bun Film.

După ani de schimbări la Globurile de Aur, ediția din 2024 include, de asemenea, două categorii competitive noi: Realizare Cinematografică și de Box Office în Filmele cu lansare în cinematografe care au încasat cel puțin 150 de milioane de dolari la nivel mondial (din care 100 de milioane trebuie să provină din vânzările de bilete interne).

Totodată, Cel mai bun Stand-Up Comedian pe Tv recunoaște seturile de stand-up comedy de cel puțin 30 de minute în lungime.

După ce a spart recordurile de box office pentru filmele non-ficțiune în acest an, filmul Eras Tour al lui Swift a fost una dintre nominalizările inaugurate pentru Realizare Cinematografică și de Box Office, apărând printre alte titluri de marcă precum Barbie, Oppenheimer, Guardians of the Galaxy: Vol. 3 și altele.

Când se difuzează

Schimbările au fost anunțate în septembrie, luni după ce Globurile de Aur au dezvăluit în iunie că, după ce a fost achiziționată de Dick Clark Productions, va desființa grupul istoric de jurnaliști Hollywood Foreign Press Association, care vota în mod obișnuit pentru a determina câștigătorii premiilor în categoriile de film și TV, în urma controverselor din ultimii ani, după un articol din Los Angeles Times din 2021 care a dezvăluit că nu existau jurnaliști de culoare în rândul celor 87 de membri ai organizației.

În noiembrie, s-a dezvăluit că Globurile de Aur vor trece de la NBC la CBS (cu o transmisie live pe Paramount+) în 2024, după decenii de transmisii pe NBC, care a găzduit ultima ceremonie în ianuarie 2023.

Globurile de Aur din 2024 vor fi difuzate duminică, 7 ianuarie, la ora 20:00 ET / 17:00 PT, pe CBS și Paramount+.