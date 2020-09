Giulia Nahmany de la Ferma, eșec total în instanță. Trebuie să plătească o sumă importantă de bani

Giulia Nahmany de la Ferma a trăit un eșec total în instanță. Vedeta a declarat război total unor cupluri, însă s-a trezit că trebuie să plătească o sumă importantă de bani. Acum, vedeta încearcă să schimbe verdictul, pentru a scăpa de cheltuielile uriașe respective.

Giulia Nahmany de la Ferma, nemulțumită de decizia instanței într-un proces. Are de achitat o sumă mare de bani

Giulia Nahmany trăiește un eșec total în instanță. Vedeta de la emisiunea Ferma a dat niște cupluri în judecată, iar acum se vede nevoită să plătească bani mulți, astfel că încearcă să schimbe verdictul. Procesul deschis de Giulia Nahmany a luat o întorsătură neașteptată. Judecătorii i-au respins cererea și au pus-o să achite mii de lei, chletuielile de judecată.

„Obligă reclamanta să achite pârâţilor S. Mircea şi S. Theodor Alina suma de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. Obligă reclamanta să achite pârâţilor M. Adrian şi M. Carmen Manuela suma de 6953,02 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 1500 lei, reprezentând onorariu expert, iar 5453,02 lei, onorariu avocaţial”, a decis o primă instanță.

Giulia Nahmany a făcut apel, însă fără succes

Nemulțumită de hotărârea magistraților, Giulia Nahmany a făcut apel, dar nici de această dată n-a avut noroc. „Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta-reclamantă la plata către intimaţii pârâţi S. Mircea, S. Theodora Alina şi S. Petre a sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat) în apel. Ia act că intimaţii pârâţi M. Adrian şi M. Carmen Manuela au solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, a fost sentința dată de magistrați după apelul făcut de Giulia Nahmany.

Astfel, acum, singura șansă a frumoasei blonde este să facă din nou recurs. De curând, tatăl Giuliei Nahmany a murit în Israel, țara sa natală. Itshak Nahmany avea 68 de ani și avea probleme de sănătate de mai mulți ani.

Giulia Nahmany nu a putut participa lșa funeraliile tatălui său

Din nefericire, Giulia Nahmany nu a putut participa la funeraliile tatălui său, din cauza restricțiilor impuse de Israel în contextul pandemiei de coronavirus, în condițiile în care, dacă s-ar fi dus în Israel, ar fi trebui să stea în carantină timp de 14 zile.

De asemenea, în urmă cu șase ani, tot în luna septembrie, Giulia Nahmany și-a pierdut și mama. După tragedia din 2014, Giulia Nahmany a mărturisit că a suferit enorm și a decis să facă schimbări radicale în viața ei.

După moartea mamei, Giulia Nahmany s-a schimbat radical

„Schimbarea majoră a venit după ce am pierdut-o pe mama mea. Am suferit foarte mult în acea perioadă și toată suferința a venit cu o conștientizare: pur și simplu am simțit că dacă nu fac o schimbare la 180 de grade, nu o să pot să fiu bine.

Așa că am decis să transform acea suferință în putere”, spunea Giulia Nahmany atunci.