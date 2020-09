Cine e Giulia Nahmany. Cum a devenit cunoscută concurenta de la Ferma.

Giulia Nahmany s-a născut pe 16 ianuarie 1983 în orașul Kfar Saba din Israel, în prezent locuind în România. Ea consideră că în conturarea personalității sale se interpătrund mai multe culturi.

Giulia Nahmany s-a mutat în București la vârsta de 10 ani, cân a început să ia lecții de pian și de canto. A urmat cursurile American International School of Bucharest.

În anul 1998 a avut loc primul eveniment muzical important din viața sa. Atunci ea a participat la Festivalul de la Mamaia. În perioada 1999-2000, Giulia Nahmany a fost VJ la MCM România.

Giulia Nahmany are un parcurs glorios în cariera sa, dintre realizările frumoasei actrițe amintim:

Într-un interviu acordat în luna august a acestui an, pentru Viva, întrebată dacă preferă cariera în televiziune pe care a început-o sau cea în cinematografie pe care a experimentat-o, aceasta a răspuns:

”Mă regăsesc mai degrabă în zona cinematografiei pentru că acolo am șansa să interpretez alte personaje. Fiecare film în parte înseamnă un alt personaj și vine la pachet cu sentimente pe care uneori nu am avut ocazia să le experimentez în viața de zi cu zi. Apoi mai este și faptul că trebuie să înțelegi personajul, să înțelegi de ce ia anumite decizii, de ce acționează într-un anume fel. În plus, atunci când interpretezi un personaj ai mult mai multă libertatea, poți fi mult mai creativ.”