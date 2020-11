Giulia Anghelescu, dezbrăcată total pe internet. Poza nu a fost ștearsă: și Antonia a fost șocată!

Giulia Anghelescu, în luna iunie a acestui an, lua showbiz-ul prin surprindere. La acel moment vedeta declara că are în intenție să se retragă din lumina reflectoarelor. Mai ales că nu prea au mai fost concerte, banii din ce în ce mai puțini. Cu alte cuvinte vedeta vroia să se reorienteze către ceva care să-i aducă și niște banuți. Numai că, recent, Giulia Anghelescu a șocat internetul cu ultimele postări.

Deși fără activitate concertistică și din ce în ce mai puține apariții la TV, Giulia Anghelescu și-a mutat activitatea în online. Ca multe alte vedete, și Giulia este activă pe rețelele de socialziare, în special pe Instagram. Cu un număr impresionant de urmăritori, Giulia Anghelescu postează frecvent ipostaze inedite din viața sa. Cele mai recente poze publicate pe contul oficial de Instagram au încins internetul. (vezi galeria)

Giulia Anghelescu a deci că este momentul să aducă în atenția fanilor, și nu numai, ipostaze mai puțin îmbrăcate, iar comentariile și reacțiile nu s-au lăsat prea mult așteptate. Cea mai recentă poză publicată de vedetă a atras și comentariile uneia dintre cele mai sexy vedete de la noi. Este vorba de nimeni alta, decât Antonia, care a avut un comentariu scurt, dar cuprinzător, ”WOW!”

Deși pandemia a blocat tot, asta nu a împiedicat-o pe Giulia Anghelescu să-și vadă de viață și lucrul ăsta sevede prin postările de pe rețelele de socialziare. De la promovarea unui magzin de tatuaje, la instantanee de tip magazin, Giulia își ocupă timpul cu genul ăsta de activități.

Recent vedeta și-a surprins fanii, când a anunțat că intenționează să se retragă din showbiz. În anunțul făcut, Giulia Anghelescu a și argumentat decizia, spunând că:

”În ultimul timp a început să îmi surâdă din ce în ce mai mult ideea de a mă muta la ţară! Am trăit toată viaţa alergând de la un concert la altul, am schimbat sute de camere de hotel, m-am bucurat de toată atenţia oamenilor care mi-au ascultat muzica, am fost la sute de petreceri, am simţit vibeul multor cluburi şi discoteci, iar acum tot ce îmi doresc cel mai mult e să am colţişorul meu de linişte”, mărturiseşte Giulia.