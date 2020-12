Gina Pistol, surpriză demențială de ziua ei. Ce mare vedetă PRO TV a apărut la Chefi la Cuțite, pentru ea

Dacă anul trecut se afla în Taiwan, filmând pentru ”Asia Express”, vârsta de 40 de ani, împlinită pe 9 decembrie, a prins-o pe Gina Pistol acasă. De altfel, deși proiectul său de suflet de la Antena 1 a fost blocat de pandemie, anul său nu a fost nici pe departe compromis, ba chiar va fi memorabil, reușind să-și îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe, cea de a deveni mamă. Chiar dacă are acum toate motivele pentru a fi fericită, Smiley a hotărât să-i mai ofere unul, chiar de aniversare, zi care a prins-o pe blondină tot la filmări, dar pentru ”Chefi la cuțite”.

Gina Pistol și-a sărbătorit onomastica prin muncă, filmând pentru noul sezon de la ”Chefi la cuțite”. Deși condițiile nu erau prielnice pentru o surpriză care să o lase mască, iubitul a decis că ziua nu poate rămâne nemarcată, așa că i-a cumpărat un tort superb și s-a prezentat pe platourile de la Antena 1, pentru a-i cânta la mulți ani. Gina i-a sărit imediat în brațe când l-a văzut. De față cu fost și cei trei celebri bucătari, jurații emisiunii, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Nici Speak nu a lipsit, fiind coprezentator al show-ului culinar.

„În această dimineaţă mă simt foarte răsfăţată. Am avut un început de zi care m-a făcut să plâng. Am plâns toată dimineaţa pentru că astăzi fac 40 de ani, împlinesc 40 de ani de viaţă pe acest pământ şi am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viaţa mea. M-am trezit pe o muzică superbă. În living aveam un cvartet de coarde care a cântat melodia din «Parfum de femeie», superbul tangou din film, apoi un vals. Vă daţi seama că abia eram trezită din somn, abia ieşită din baie şi bineînţeles că am plâns”, a fost mesajul Gini Pistol.