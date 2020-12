Gina Pistol, în lacrimi chiar azi, de ziua ei. Ce a pățit iubita lui Smiley

Gina Pistol aniveresează azi, 9 decembrie, vârsta de 40 de ani. Aceasta a început ziua specială cum nu se poate mai bine, Smiley făcându-i o surpriză atât de frumoasă, încât a fost emoținată până la lacrimi.

Gina Pistol, în lacrimi chiar azi, de ziua ei

Gina Pistol nu a uitat să le povestească momentul și prietenilor ei virtuali.

„În această dimineaţă mă simt foarte răsfăţată. Am avut un început de zi care m-a făcut să plâng. Am plâns toată dimineaţa pentru că astăzi fac 40 de ani, împlinesc 40 de ani de viaţă pe acest pământ şi am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viaţa mea. M-am trezit pe o muzică superbă. În living aveam un cvartet de coarde care a cântat melodia din ”Parfum de femeie”, superbul tangou din film, apoi un vals. Vă daţi seama că abia eram trezită din somn, abia ieşită din baie şi bineînţeles că am plâns”, a spus Gina Pistol în mediul online.

De altfel, Gina Pistol trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. În curând, va aduce pe lume o fetiță. Frumoasa prezentatoare de la ”Chefi la cuțite” și artistul Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt nerăbdători să devină părinți. Cei doi au pregătit și camera micuței, pe care o vor putea ține în brațe în curând.

Se cunosc de 20 de ani

Cei doi vor locui în vila pe care o are artistul, pentru care a plătit 300.000 de euro. Trei tineri arhitecti, dar și un inginer constructor au transformat-o într-un camin modern și primitor în urmă cu câțiva ani.

Gina și Smiley se cunosc de 20 ani, însă au decis să formeze un cuplu abia în 2017. Cu toate că fanii și-au dat seama că sunt împreună de mult timp, prezentatoarea „Chefi la cuțite” a explicat motivul pentru care și-au menținut povestea discretă, până în acest punct:

„De ce ne-au trebuit trei ani? Pentru că este o poveste normală, ca orice altă poveste dintre un el și o ea. Nu ne place ca fiecare să-și dea cu părerea cine e mai bun pentru mine sau cine e mai bun pentru el. Oamenii tind să facă lucrul ăsta și cumva ne-am protejat!”, a mărturisit Gina Pistol.

„Înainte să te cunosc, îmi plăcea privirea ta. Acum, în afară de lucrul care îmi place, cel evident, că ești foarte frumoasă, îmi place că mă faci să râd, că mă distrez cu tine, că ești un prieten foarte bun și esti foarte empatică.”, a mărturiit și Smiley.