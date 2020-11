Gina Pistol a căzut și s-a lovit. Ce a pățit iubita însărcinată a lui Smiley

Gina Pistol, gravidă în 4 luni, a căzut și s-a lovit. Astfel, prezentatoarea s-a ales cu o vânătaie mare, dar și cu dureri. Din fericire, frumoasa vedetă a căzut în așa fel încât nu s-a lovit la burtă. Gina Pistol a povestit pe Instagram cum s-a întâmplat totul, unde a și arătat urmele loviturii.

Gina Pistol a picat ca atunci când era mică. Ce se spune în popor când femeile pică din picioare

Gina Pistol a căzut și s-a lovit. Din fericire, vedeta care este garvidă, nu s-a lovit la burtă. Prezentatoarea TV a povestit totul pe rețeaua de socializare. Gina Pistol a povestit pe contul ei de Instagram că s-a ales cu niște vânătăi foarte urâte, după ce s-a împiedicat și a căzut.

Potrivit spuselor vedetei, aceasta a rămas șocată prin ce a trecut și a spus că n-a mai pățit așa ceva de pe vremea când era copil. Însă, ce nu știe frumoasa prezentatoare este că în popor se spune că atunci când cazi înseamnă că te măriți, astfel că tot răul va fi spre bine, iar Smiley, probabil că o va cere în căsătorie pe viitoarea mama a copilului său.

Gina Pistol a picat ca o mămăligă

”Cum să cad mă ca mămliga? Eu încă nu mi-am revenit. Nu mi s-a mai întâmplat decât în urmă cu 20 și ceva de ani, când eram copil. Și atunci când cădeam, eram supărată pe mine, dar acum fix ca o mămăligă, când o pui pe blat”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

În continuare, Gina Pistol a povestit că, din fericire, nu a căzut pe burtă sau în fund, ținând cont de faptul că este gravidă. Aceasta a mai povestit că deși vedea cu încetinitorul cum se apropia de asfalt, nu a reușit să se redreseze.

Gina Pistol a văzut cu încetinitorul cum pică jos și n-a reușit să se redreseze

”Vedeam totul în slow motion, așa cum mă apropii de asfalt și nu am putut să mă reechilibrez. Bine că nu am căzut pe burtă sau în fund. A fost nasol momentul”, a continuat Gina Pistol.

Gina Pistol a arătat și câteva imagini cu vânătăile pe care le-a căpătat, spunând că zona afectată este foarte umflată. De asemenea, pozitivă cum o știe toată lumea, Gina Pistol a luat toată întâmplarea ca fiind amuzantă, asta și pentru că nu a fost nimic grav. În plus, vedeta și-a impus să aibă mare grijă la iarnă, atunci când se trotuarele vor fi acoperite cu polei sau chiar gheață. ”Când am spus că mă doare… uitați-vă ce minunăție de vântăie am făcut și este și foarte umflată zona. Uitați și genunchiul”, a mai dezvăluit Gina Pistol.