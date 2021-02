Gina Pistol și Cristina Ich, gest minunat pentru un bebeluș. Ce boală necruțătoare are copilul

Gina Pistol și Cristina Ich au făcut un gest minunat pentru un bebeluș. Acestea încearcă să-l salveze, rugându-și apropiații și fanii să doneze bani în conturile părinților lui. Bebelușul, pe nume Filip, suferă de Amiotrofie Spinală Musculară tip I (SMA 1) și afost diagnosticat cu această boală la numai două săptămâni de la naștere.

Suma necesară pentru tratamentul de care bebelușul are nevoie depășește cu mult posibilitățile financiare ale părinților lui. Astfel cp cele două vedete au aflat de curând povestea bebelușului și au distribuit pe conturile lor de social media imagini cu IBAN-ul în care oamenii pot să doneze orice sumă.

Bebelușul Filip a venit pe lume luna trecută, pe data de 12 ianuarie, iar la scurt timp a fost diagnosticat cu această boală genetică rară, care se caracterizează printr-un deficit al proteinei SMN, care determină distrugerea neuronilor motori și atrofia musculară, conducând la afectarea unor funcții vitale precum mersul, tusea, respiratul și înghițitul.

Din nereficire, bebelușul o să aibă nevoie de multe aparate pentru a putea respira. Acesta beneficiză la ora actuală de un tratament cu Spinraza, însă alt medicament reprezintă salvarea sa, și anume Zologensma, fiind, de altfel, și cel mai scump tratament din lume, care costă 2,1 milioane de dolari.

Dacă vrei să îl ajuți pe micuțul Filip, și tu o poți face donând.

Titular: CÎRSTEA PAUL

Valuta: RON

IBAN: RO48RZBR0000060016920306

Valuta: EUR

IBAN: RO06RZBR0000060022389340

REVOLUT: +40 748 166 207

PayPal: +40 748 166 207

Link: paypal.me/lifeforfilip

Titular: CÎRSTEA IONELA NARCISA

Valuta: RON

IBAN: RO14RNCB0624126799280001

Donații online: https://gogetfunding.com/lifeforfilip/

Gina Pistol urmează să devină și ea mamă, în curând. Iubita lui Smiley va naște în luna februarie a acestui an, astfel că emoțiile sunt la nivel înalt pentru cei doi părinți. Ei s-au pregătit îndelung pentru venirea pe lume a fiicei lor.

.„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a declarat Smiley.