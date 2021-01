Gina Pistol, imagini neașteptate după 8 luni de sarcină. Cum arată iubita lui Smiley

Gina Pistol, gravidă în opt luni, face ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a primului ei copil. Ea și Smiley vor deveni părinți în aproximativ o lună de zile.

Gina Pistol a fost surprinsă de către paparazzi WoWbiz la shopping. Cu toate că se afă în ultimul trimestru de sarcină, o perioadă în care multe dintre viitoarele mămici experimentează episoade de oboseală acută, retenție de apă și picioare umflate, se pare că aceasta face față cu brio tuturor provocărilor.

Astfel că Gina Pistol a fost surprinsă la cumpărături, pentru a achiziționa ultimele lucruri de care mai are nevoie. Aceasta a fost îmbrăcată sport, în haine largi și comode. De altfel, frumoasa blondină nu a avut chiar o sarcină ușoară pe parcursul celor opt luni, iar vedeta le-a tot povestit fanilor de pe rețelele de socializare prin câte stări a trecut. Recent, aceasta le-a povestit fanilor și despre problema de respirație pe care a dezvoltat-o în ultimele luni de sarcină, și anume, faptul că sforăie noaptea.

„Cam așa respir eu de două luni, mai mult de două luni, că am și rinită de sarcină. De multe ori, bine, de foarte multe ori și sforăi. M-am contrazis cu Andrei până mi-a arătat dovada”, a afirmat Gina Pistol.

Tot aceasta a mai povestit că se simte tot mai obosită, odată cu înaintarea în sarcină, fapt firesc în ultimul trimestru, când stările de oboseală se accentuează, iar energia nu mai este atât de mare.

Mai gătesc din când în când câte ceva, atât cât pot eu, pentru că deja nu mai pot. Orice fac este înmulțit cu 10 ca nivel de greutate. Mai am puțin și intru în luna a opta, practic mai am foarte puțin. Doamne, abia aștept!”, mai spunea Gina Pistol.

Iubita lui Smiley a mai spus și că i se umflă și mâinile destul de tare.

„Am început să obosesc. Mai am puțin și intru în trimestrul trei de sarcină și am început să obosesc foarte repede. Plus că mi se umflă mâinile . Zici că sunt degetele lui Scărlătescu. Să știți că buzele nu sunt umflate, că nu mi-am injectat nimic în ele. De la sarcină e, că mă tot întrebați”, mai afirma vedeta Antena 1.