Ce boală are Gina Pistol, de fapt. S-a aflat acum ce se întâmplă din cauza sarcinii

Gina Pistol se află în ultimul trimestru de sarcină și se confruntă cu probleme. Se pare că iubita lui Smiley se confruntă cu o afecțiune minoră, provocată de sarcină. Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a vorbit despre problemele sale de sănătate.

Gina Pistol va deveni mămică pentru prima dată. Aceasta este în culmea fericirii. Gina Pistol și Smiley o să aibă o fetiță și s-au pregătit intens pentru venirea pe lume a fiicei lor. Cu toate acestea, problemele din timpul sarcinii nu au ocolit-o nici pe frumoasa blondină. Cu puțin timp în urmă, Gina Pistol a spus că se confruntă cu o problemă minoră, având rinită în sarcină, care îi creează probleme, și anume, sforăie atunci când doarme. Dovada i-a dat-o chiar Smiley, care a filmat-o în timp ce aceasta dormea.

„Super creepy, nu? Cam așa respir eu de cred că vreo două luni, mai mult de două luni. Am rinită de sarcină. Uneori, bine, de foarte multe ori, și sforăi. M-am contrazis cu Andrei că eu nu sforăi până când mi-a arătat dovada. Creepy rău respirația asta așa”, a spus Gina Pistol.

De menționat este că rinita afectează între 30 și 75% dintre femeile însărcinate și apare în urma modificărilor hormonale prin creșterea nivelurilor de hormoni. De asemenea, apare și congestia nazală, ca rezultat al creșterii afluxului de sânge din mucoasa nazală. Apoi, prezentatoarea tv a mai afirmat că se confruntă și cu alt simptom, și anume, umflarea gleznelor.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză.

Am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, a mai spus Gina Pistol.