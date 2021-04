Cu cine seamănă Josephine, fetița Ginei Pistol cu Smiley. Cei doi s-au ferit să o arate, însă acum e clar

Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol împlinește, în curând, o lună. Vedeta de la PRO TV a dezvăluit detaliul pe care toți fanii îl așteptau. Cei doi s-au ferit să o arate, însă acum e clar. Iată cu cine seamănă mai mult fiica celor două vedete.

Pentru Gina Pistol și Smiley, fericirea are chipul fiicei lor. Micuța Josephine împlinește o lună, peste doar câteva zile, iar vedetelor nu le vine să creadă cât de repede a trecut timpul. Data de 9 martie va rămâne, cu siguranță, o zi specială pentru cei doi iubiți, deoarece atunci a apărut pe lume fetița lor, cea care completează perfect tabloul lor de familie.

Invitat în cadrul podcastului lui Mihai Morar de pe Youtube, Smiley a vorbit despre cât de mult i s-a schimbat viața de când a apărut fiica lui în peisaj. Mândrul tătic a spus cu care dintre cei doi părinți seamănă cel mai mult fetița lui și a Ginei Pistol. Se pare că fetița va moșteni trăsăturile frumoasei ale mamei sale, potrivit spuselor vedetei de la PRO TV.

Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”, a mărturisit Smiley în cadrul podcastului Fain și Simplu.

„Oamenii apropiați au văzut fetița, în poze. (…) Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri.

Colegul lui Pavel Bartoș de la Românii au Talent susține că se înțelege foarte bine cu Gina Pistol și că relația dintre ei s-a desfășurat la momentul potrivit.

„Probabil dacă ne-am fi cunoscut mult mai devreme nu am fi rămas împreună, ori că eram eu prea zbuciumat, ori că era ea mult prea nerăbdătoare.

Este super jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost m-am simțit excepțional, ne plac același gen de cântăreți, de filme. Ne place aceeași mâncare, suntem asemănători din multe puncte de vedere.

(…) Nu-mi pune multe întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea, pentru mine, să am un om acasă care știu că mă așteaptă și nu pune la îndoială ceea ce spun legat de programul meu, de ce am eu nevoie, și care îmi oferă ce am nevoie.”, a mai adăugat artistul.