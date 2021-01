Gina Pistol a făcut anunțul mult așteptat. Smiley este în extaz, nu mai are răbdare

Este știut deja faptul că Smiley și Gina Pistol formează un cuplu minunat. Mai mult de atât, cei doi urmează să devină părinți, fapt pentru care sunt în culmea fericirii. Artistul susține că în ultima perioadă petrece mai puțin timp pe acasă.

Cei doi se iubesc foarte mult și abia așteaptă să se nască fetița lor. Cu toate acestea, Smiley susține că preferă să stea mai mult pe la studio, deoarece casa este în construcție. Se pare Gina Pistol își pregătește ”cuibul” pentru puiul ei. În cadrul emisiunii ”La Măruță”, cântărețul a vorbit despre cum se pregătesc pentru venirea pe lume a copilului.

”La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este în reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou.

Viitoare mămică a recunoscut și ea că e prinsă cu reamenajare locuinței pentru fetița lor. Însă, se pare că lucrările sunt aproape gata, iar Gina Pistol este foarte nerăbdătoare să vadă rezultatul, după ce va ajunge mobila pentru bucătărie și pentru camera noului născut.

Mai mult de atât, partenera de viață a lui Smiley a dezvăluit și când va veni pe lume fetița mult așteptată de îndrăgitul cuplu. Gina Pistol a mărturisit că în cel mult 6 săptămâni va naște: ”Eu mai am cinci săptămâni, șase cel mult. Atât mai am și nasc”.

Frumoasa prezentatoare de la ”Chefi la cuțite” susține că, deși a început să aibă dureri, este foarte fericită că trece prin aceste momente.

Am început să am și dureri de spate și sufăr de sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile şi picioarele, asta și când stau mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc”, s spus Gina Pistol pe Instagram.