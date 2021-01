S-a aflat ce problemă gravă are Gina Pistol. Iubita lui Smiley are suferințe mari ”E groaznic”. Cu ce probleme se confruntă Gina Pistol, care trebuie să nască la începutul lunii martie, citiți în articolul de mai jos.

Gina Pistol, nopți albe și dureroase în aproape ultima lună de sarcină. De ce suferă cea care îl va face pe Smiley tată

Gina Pistol se confruntă cu o problemă gravă. Iubita lui Smiley are suferințe mari. Gina Pistol mai are foarte puțin și va naște, cam la începutul lunii martie, însă până atunci, din nefericire, se confruntă cu mari probleme pe care le are orice graviduță. De asemenea, prezentatoarea de la ”Chefi la cuțite” le-a spus fanilor sindromul de care suferă și din cauza căruia nu mai are liniște.

Astfel, Gina Pistol trăiește cea mai frumoasă, dar în același timp și cea mai grea perioadă a vieții. Însărcinată pentru prima dată, Gina Pistol își va putea strânge fetița în brațe undeva la începutul lunii martie.

Gina Pistol, nerăbdătoare să-și vadă fetița

Frumoasa blondă este extrem de nerăbdătoare, dar, în același timp, încearcă să își umple timpul clipă de clipă cu câte ceva pentru a ajunge astfel mai repede la ziua în care își va putea ține în brațe copilul, pe care ți ea și Smiley îl așteptă de atâta timp.

”Mai am cam cinci săptămâni, șase cel mult. Atât mai am și nasc”, a spus prezentatoarea de la Chefi la cuțite pe pagina sa de Instagram.

Gina Pistol muncește mult în această perioadă

Gina Pistol a muncit foarte mult în timpul sarcinii. Aceasta a filmat pentru noul sezon al emisiunii ”Chefi la cuțite”, iar acasă a dat startul unui adevărat șantier, pentru ca atunci când fetița ei va veni acasă, totul să fie pus la punct.

Pe lângă programul aglomerat, vedeta se mai luptă și cu alte probleme. Gina Pistol nu s-a plâns niciodată de ceea ce a întâmpinat de când este gravidă, căci dorința de a fi părinte este mai mare decât durerile ori fricile cu care s-a confruntat, însă acum a cedat. Astfel se face că blonda s-a destăinuit în fața fanilor de pe rețelele de socializare, deloc puțini la număr, mereu gata să o sprijine cu câte o vorbă bună.

De ce boală suferă Gina Pistol

Astfel, Gina Pistol a mărturisit că suferă de sindromul picioarelor neliniștite. Acest sindrom o face pe frumoasa prezentatoare să petreacă nopți albe.

”Și cum se lasă seara peste București, cum încep să mă doară picioarele. E groaznic să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Simți nevoia să le miști încontinuu și au un ecou de durere în picioare”, a precizat Gina Pistol.