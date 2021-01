De ce pleacă Smiley zilnic de acasă: ‘E sindromul mamelor’. Când va naște Gina Pistol

Smiley este un bărbat cât se poate de fericit și nu se ferește să spună cât de entuziasmat și de emoționat este de momentul venirii pe lume a fiicei lui și a Ginei Pistol.

De altfel, Smiley a mărturisit că pregătirile sunt pe ultima sută de metri, dar că petrece maimult timp la studio decât acasă, unde se fac amenajări peste amenajări.

”La mine in casa stau cat mai putin in momentul de fata pentru ca este in reconstrcutie. E sindromul ala al mamelor care pregatesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima suta de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul ca am de terminat albumul nou. Inceputul lui martie este programat sa vina copilul, dar se poate intampla orice. Constientizez din ce in ce mai mult ca mai este o luna si mi se schimba viata radical. In fiecare dimineata ma trezesc mai entuziasmat decat ziua precedenta. Voi trai niste lucruri pe care nu le-am mai trait niciodata. Voi avea un prieten nou”, a declarat azi Smiley în emisiunea ”La Măruță”.