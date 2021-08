Gigi Becali, naș de cununie pentru fiica unui român celebru! Ce condiție majoră i-a impus viitoarei mirese deja

Maria Iordănescu s-a logodit în urmă cu aproximativ trei luni cu iubitul ei, iar cei doi și-au găsit deja nași de cununie. Fiica lui Anghel Iordănescu i-a spus ”DA” iubitului ei în luna mai 2021, în timp ce se aflau în vacanță, așa că tânăra a început deja să facă pregătirile pentru marele eveniment.

Astfel că sfătuită de membrii familiei sale, Maria Iordănescu l-a contactat pe Gigi Becali, patronul FCSB, cerându-i acestuia să o cunune.

Gigi Becali a spus că a acceptat propunerea ca el și soția sa, Luminița, să o cunune pe Maria Iordănescu, însă cu o condiție. Gigi Becali va merge alături de fiica lui Anghel Iordănescu și iubitul ei la Biserică și la petrecerea organizată acasă, însă nu și la restaurant. Acesta a explicat însă și motivul.

Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, a absolvit ASE-ul și a urmat cursurile unei școli de televiziune, fiind fascinată de fotbal. Iar după ce a avut scurte colaborări cu diverse televiziuni de sport din România, Maria Iordănescu a acceptat propunerea de a prezenta știrile din sport de la Prima TV.

Maria nu este singurul copil al lui Anghel Iordănescu (71 de ani). Anghel Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale a României îi mai are pe cei trei băieți Edward (43 de ani), Andrei și Alexandru.

„Emoțiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeași emoție, adevărat nu cu aceeași intensitate pe care o simțea tata, am trăit-o și eu. Am simțit bucurie că mi s-a oferit această șansă, dar și o emoție puternică pentru ce va urma. Pentru că știrile trebuie să câștige întotdeauna.

Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranță, mă va ajuta să ajung mai aproape de public și să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut. Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă.

Eu am avut șansa să am un debut la pupitrul știrilor Look Sport Plus și să învăț de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preț de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la București, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalți să se poată baza”, spunea Maria Iordănescu, prezentator al știrilor sportive din matinalul Prima TV.