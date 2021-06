Fiica lui Anghel Iordănescu, dezvăluiri despre primul ei job: ”M-au aruncat”

Maria Iordănescu are lumea la picioare la numai 25 de ani. Fiica fostului selecționer Anghel Iordănescu are o carieră fulminantă și este imaginea uneia dintre cele mai prestigioase televiziuni sportive din țară. Unde va apărea frumoasa blondină la televizor.

Maria Iordănescu are toate motivele să fie fericită. La numai un sfert de secol de viață, tânăra are tot ce-și poate dori: o familie fericită, un logodnic care-i face toate poftele și o carieră fulminantă în televiziune.

Recent, Sora lui Edi Iordănescu a semnat un contract cu cei de la Prima TV și, începând cu data de marți, 22 iunie, frumoasa blondină va face parte din echipa matinalului „Focus la Prima Oră”:

„Emoţiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeaşi emoţie, adevărat nu cu aceeaşi intensitate pe care o simţea tata, am trăit-o şi eu. Am simţit bucurie că mi s-a oferit această şansă, dar şi o emoţie puternică pentru ce va urma.

Pentru că ştirile trebuie să câştige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranţă, mă va ajuta să ajung mai aproape de public şi să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut.

Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut şansa să am un debut la pupitrul ştirilor Look Sport Plus şi să învăţ de la cei mai buni.

Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preţ de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la Bucureşti, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalţi să se poată baza”, a declarat Maria Iordănescu, conform celor de la Pagina de Media.