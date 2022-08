Gigi Becali, replica savuroasă după ce s-a aflat că o să dea două tone de brânză pentru nunta lui George Simion. „I-am zis că are mulți oameni acolo”

Gigi Becali a recunoscut că o să dea două tone de brânză pentru nunta lui George Simon. Liderul AUR o să aibă 15.000 de invitați la evenimentul programat pe 27 august, iar patronul FCSB s-a gândit să-i dea o mână de ajutor. Brânza nu este însă de la oile pe care le crește aproape de casa lui din Pipera.

Gigi Becali este în relații foarte bune cu George Simion. L-a lăsat să-și facă sediu pentru partid în unul dintre spațiile sale și a dezvăluit că mama lui l-a îndemnat să voteze cu AUR, în urma discuțiilor de la biserică.

Patronul FCSB a aflat că George Simion se însoară pe 27 august și a decis să-l ajute cu meniul. Liderul AUR se așteptă ca la acest eveniment să fie peste 15.000 de invitați. Înscrierile se fac pe site-ul lui.

„Da, îi voi da două tone de brânză lui George Simion. O să i se ducă acolo. I-am zis: «Bă, eu la nuntă nu vin!». Că nu merg la nunți… Și i-am zis că are mulți oameni acolo, eu îi dau brânza pentru nuntă. Ca să îl ajut pe el”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Patronul FCSB trimite din brânza de la oile lui și la echipa de fotbal, pentru jucători. De data aceasta, pentru nunta politicianului, a apelat la un cioban.

„Nu am eu atâta brânză, eu fac doar pentru mine. Este un cioban de la Sibiu care are vreo 5.000 de oi și i-am zis să ducă la nuntă. Nu știu cât, poate o tonă îi ajunge, să vedem câți oameni sunt. Dar câtă brânză are nevoie, o dau eu, cadou de nuntă.

Am mâncat și eu de la ciobanul ăla. El vinde la București, eu mă întâlnesc cu el la Biserică, în fiecare zi. E din familie de ciobani, au acolo… Mi-a adus și mie o dată o putină de brânză și mi-a plăcut. I-am și zis că atunci când am nevoie iau de la el”, a mai precizat finanțatorul FCSB.