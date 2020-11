Gigi Becali l-a făcut să plângă. A izbucnit în lacrimi într-o emisiune, cum l-a salvat de la dezastru

Cătălin Zmărăndescu a fost foarte mulţi ani garda de corp a lui Gigi Becali. Un job care i-a creat foarte multe probleme fostului luptător, inclusiv cu legea. A fost implicat într-un scandal din 2009, în care au fost sechestraţi cei care îi furaseră maşina patronului de la FCSB. Zmărăndescu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare şi a stat 29 de zile în arest. Au trecut mulţi ani de atunci, iar sportivul vrea să îşi amintească doar lucrurile bune pe care Becali le-a făcut pentru el. Cu ochii în lacrimi şi-a amintit că omul de afaceri i-a oferit 3.500 de dolari într-un moment în care avea mare nevoie de bani.

Foarte mulţi ani, Cătălin Zmărăndescu nici nu a vrut să audă de Gigi Becali. Din cauza numeroaselor probleme pe care i le-a provocat patronul FCSB. În 2013, imediat după ce Becali a fost condamnat la închisoare, Zmărăndescu făcea următoarea declaraţie.

„Nu doresc răul nimănui, dar întotdeauna am spus că Dumnezeu va da fiecăruia ceea ce merită. Iar Gigi a primit ceea ce merita. Când am auzit că a fost condamnat stăteam şi mă întrebam dacă să mă bucur sau nu. Când vin politiştii şi te iau din pat, de lângă copii, şi tu nu eşti vinovat, nu îţi e bine. Am mers la închisoare pentru Gigi Becali, nu pentru mine! Am stat acolo 29 de zile până am reuşit să ies. Lui Gigi nu i-a păsat de mine, mie de ce ar trebui să-mi pese de el?”, spunea Zmărăndescu la ProTV