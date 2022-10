Surpriză uriașă pentru Gigi Becali. Câte bilete a vândut FCSB la meciul cu Silkeborg, după ce în tur Nicolae Dică s-a dus cu rezervele în Danemarca

Gigi Becali regretă că a trimis în Danemarca rezervele și le-a promis fanilor că la returul cu Silkeborg, din grupele Europa Conference League, situația va fi diferită. Patronul este convins că trupa lui Nicolae Dică poate câștiga duelul pentru că pe teren „va intra artileria grea”.Formația finanțată de omul de afaceri din Pipera se află pe ultimul loc în grupă.

Oficialii FCSB s-au temut că fanii nu vor mai susține echipa după dezastrul din Danemarca, unde trupa lui Nicolae Dică a fost călcată în picioare de Silkeborg și a pierdut cu 5-0 duelul din Europa Conference League. Gigi Becali promite că de data aceasta vor intra pe teren cei mai buni jucători ai formației și a anunțat câte bilete s-au vândut la partida retur, ce va fi găzduită de Arena Națională, joi de la ora 22.00.

Echipa de start a FCSB-ului cu Silkeborg, 0-5

Târnovanu – Boboc, Dawa, Haruț, Pantea – Miculescu, Oaidă, Dulca, Octavian Popescu, Dumiter, Rusu / Au mai intrat: Ianis Stoica, Bouhenna și Radaslavescu

Cum ar putea arăta FCSB cu Silkeborg:

Târnovanu – Crețu, Haruț, Bouhenna, Pantea – Olaru, Edjouma, Oaidă – Cordea, Compagno, Oct. Popescu

FCSB a câștigat doar un punct din trei meciuri în Europa Conference League și se află pe ultimul loc în grupă. Un succes în această competiție este recompensat cu 500.000 de euro, dar patronul își dorește o calificare în primăvara europeană.

„Câștigăm acum, apoi mergem și batem în Belgia (n.r. – pe Anderlecht) și gata. Noi nu putem s-o batem pe West Ham? West Ham va veni la noi acasă, o s-o spulberăm! Am echipa prea puternică! La București, echipa noastră o să fie imbatabilă. Să ne raportăm și la faptul că ei vor fi deja calificați atunci” a comentat Becali, la Pro Arena.