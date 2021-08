Gigi Becali e un norocos. Ce face ginerele Mihai Mincu pentru el FOTO

Gigi Becali are cu ce să se mândrească! Celebrul afacerist are o viață lipsită de griji, iar lucrurile merg din ce în ce mai bine în familia sa. Vedeta are un ginere de excepție. Ce face Mihai Mincu pentru el?

Gigi Becali are o familie superbă și extrem de unită cu care să se mândrească. Fiicele sale nu l-au dezamăgit niciodată, soția lui este o fire discretă și îl completează din toate punctele de vedere, iar acum familia uneia din moștenitoare promite multe.

Becali este acum menajat de nimeni altul decât ginerele său care alege să se ocupe el de câteva treburi. Nici măcar valul de căldură de afară nu-l ține departe de muncă. Craiul de Dobroești s-a așezat la casa lui, iar acum pare că muncește din greu pentru a ajunge la nivelul socrului.

Lucrurile s-au schimbat radical de când Teodora s-a căsătorit, iar acum celebrul latifundiar are pe cine se baza oricând. Amintim că tânărul provine și el dintr-o familie înstărită și în anul 2017 și-a început propria afacere cu o firmă de haine, parfumuri, cosmetice și cochetează și cu comerțul de ceai și cafea.

Aceste lucruri indică faptul că este mai tot timpul ocupat, dar nu lasă problemele altora mai prejos și este alături de familie. Recent, Mihai a fost surprins de paparazzi preluând din grijile lui Becali pentru a-l proteja pe cât se poate de numeroasele probleme, acesta ocupându-se chiar și de angajați.

Concret, bărbatul a mers la șantierul socrului pentru a verifica evoluția lucrărilor. Chiar tatăl soției sale i-a pus la dispoziție un loc unde să-și amenajeze birourile. Se pare că a constatat că totul merge bine, pentru că nu a ieșit din spațiul aferent nervos.

Cum l-a descris afaceistul pe Mihai Mincu?

Gigi Becali a avut numai vorbe frumoase la adresa bărbatului ales de fiica sa. Milionarul a spus de-a lungul timpului că are un ginere frumos și înalt și că este un băiat cu o familie bună. Afaceristul s-a declarat mândru de decizia fetei lui, mai cu seamă că acum ea și-a întemeiat propria familie.