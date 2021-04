Cum vrea Gigi Becali să își îmbogățească ginerele. Ce planuri mărețe are pentru Mihai Mincu

Gigi Becali are planar mari pentru ginerele lui, Mihai Mincu. Latifundiarul din Pipera se pregătește pentru dezvoltarea unui ansamblu rezidențial.

Gigi Becali s-a asociat cu ginerele său, Mihai Mincu și vor să dezvolte împreună un ansamblu rezidențial de 196 de apartamente de lux în Pipera. Proiectul se va numi MTM Residence și va avea patru blocuri.

Gigi Becali va construi complexul pe un teren de-al său din Pipera, iar afacerea celor doi se numește Becali Imobiliare, având sediu în palatul șefului FCSB de pe Aleea Alexandru.

Terenul se află lângă blocurile abdanonate de Arcom, firma de construcții a lui Becali. Ele au fost preluate de Comfort Homes pentru a le continua.

În aceeași zonă, Becali a vându acum 4 ani un teren de 8 hectare, la un preț de aproximativ 12 milioane de euro.

Ginerele lui Gigi Becali a dezvoltat în urmă cu doi ani un complex de locuințe în Dobroești.

Teodora Becali și Mihai Mincu s-au căsătorit în 2019 și au împreună o fetiță pe nume Maria, născută în plină pandemie.

„E adevărat că trăiesc o bucurie pentru că m-a făcut socru. Şi pentru că fata mea a făcut o alegere bună. Şi-a ales un băiat bun… I-am cunoscut şi familia, mi-a plăcut. Am un ginere înalt, frumos, aşa cum îmi place mie’, spunea Gigi Becali despre ginerele lui.

Înainte să o cunoască pe Teodora, Mihai Mincu a fost iubitul Danielei Crudu, un personaj deloc agreat de Gigi Becali.

‘Am prieteni mulţi care au cumpărat-o pe Crudu. Se dădea pe bani. Daniela face nenorociri. Costea are o problemă, e păcat de el că se gândeşte numai la Crudu. Crudu i-a făcut farmece lui Costea. Îl admir pe Mihai Costea dacă poate s-o cuminţească pe Daniela. Nu orice bărbat poate să cuminţească o femeie. Îl sfătuiesc să se căsătorească şi s-o scoată de la televiziune’, spunea Gigi Becali despre Daniela Crudu în urmă cu ceva ani.