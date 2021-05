Gigi Becali dă o nouă lovitură financiară. Belgienii îl fac un om și mai bogat

Gigi Becali primește o nouă lovitură în sectorul financiar. Ce se întâmplă cu celebrul afacerist? Jurnaliștii din Belgia au subliniat o viitoare reușită. Ce au scris despre recentele zvonrui care îl are în prim-plan pe patronul FCSB?

Presa din Belgia a scris despre transferul lui Tănase la Anderlecht. Jucătorul de la FCSB ar putea să-și ai adio de la echipă în acest șir de transferuri. Internaționalul român se află în vizorul lui Anderlech. Mutarea ar putea să ajungă la realitatea datorită dorinței sale de a-și părăsi colegii actuali de teren.

Cu toate astea, noul club se gândește acum la prețul pe care ar putea să-l dea pe român: „Golgheterul României va fi costisitor deoarece FCSB nu-i va da drumul pe mai puțin de 5 milioane de euro. Avantajul este că Tănase vrea să plece”, notează Voetbal Nieuws.

Florin Tănase are 26 de ani și evoluează în echipa deținută de Gigi Becali încă din 2016, moment în care a fost tranferat cu 1.5 milioane de euro de la FC Viitorul. Sportivul a reușit să iasă în prim-plan în acest sezon cu 25 de goluri în 35 de meciuri jucate pentru FCSB și a ieșit golgheterul Ligii 1. Cota tânărului fotbalist este de 4 milioane de euro, arată site-ul specializat de transferuri transfermarket.com.

”Prețul lui Tănase este de 5.000.000 de euro. Nu las nici cinci bănuți sub 5.000.000 de euro. Dacă americanii dau 4.800.000 de dolari nu îl vor lua. Nu vreau niciun procent. Să dea 5.000.000 de euro și îl dau. Atât vreau pe Tănase, 5.000.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform AS.ro, în martie.

„În ultimele zile s-a vorbit frecvent despre Florin Tănase. Golgeterul din România va fi destul de scump. FCSB nu este dispusă să îl cedeze pentru mai puțin de 5 milioane de euro. Avantajul în cazul lui este că vrea să schimbe campionatul”, a detaliat Voetbalniusws posibila mutare.

Victor Becali admite că mai multe formații au pus ochii pe sportivul de 26 de ani, iar prețul de 5 milioane de dolari este unul justificat în opinia impresarului.

„Da, sunt ceva discuții, dar nu e ceva concret. Acum, jucătorii sunt propuși, dar nu se poate spune că e o ofertă concretă. Sunt discuții și propuneri. Un jucător care dă atâtea goluri nu are cum să nu fie în atenția mai multe cluburi și poate fi vândut pe o astfel de sumă (n.r- 5 milioane de euro). An de an a înscris multe goluri, nu poți spune că a făcut doar acum. Are sezoane cu 10-14 goluri, iar acum a prins maturitate și experiență, jucând și la națională”

Victor Becali (Sursa: gsp.ro)