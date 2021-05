Gigi Becali este extrem de cunoscut pentru afacerile sale, dragostea pentru fotbal, dar și pentru faptul că este un om extrem de credincios. Pentru că multă lume știe unde locuiește acesta, imagini surprinzătoare au fost văzute de curând la locuința latifundiarului. Oamenii s-au îngrămădit în ploaie, sub un singur copac, chiar în fața palatului său!

Gigi Becali, luat cu asalt de oameni. Cine îl aștepta în fața palatului

Gigi Becali este un om extrem de credincios, astfel că gesturile lui de generozitate sunt cunoscute în toată țara. Zeci de oameni se îngrămădesc la palatul lui de pe Aviatorilor sau la vila din Pipera pentru a primi bani de pomană din partea afaceristului ce nu lasă pe nimeni să sufere.

Afaceristul își ține birourile la palatul de pe Aleea Alexandru, așa că multă lume s-a îngrămădit în ploaie, sub un copac, pentru a primi câte ceva din partea lui. Mai multe persoane au fost surprinse de fotoreporterii Click! așteptând ca Gigi Becali să iasă din clădirea spectaculoasă și să ofere câte ceva.

Chiar dacă vremea nu era una extrem de bună, oamenii l-au așteptat pe milionar în ploaie pentru a vedea dacă acesta va mai face un super gest de caritate. Miercuri, 26 mai, mai multe persoane s-au îngrămădit în fața palatului. Aceste imagini nu sunt deloc surprinzătoare, mai ales pentru că zi de zi românii ce nu au foarte multe posibilități financiare așteaptă ajutorul lui Gigi Becali.

Latifundiarul este recunoscut pentru ajutorul pe care îl oferă oricui, mai ales în preajma sărbătorilor. Acesta a fost surprins an de an de sărbători oferind bani nevoiașilor, semn că Gigi Becali îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce a primit în viață și își dorește să îi ajute și pe cei mai puțin norocoși să răzbească orice provocare ce are legătură cu partea financiară.

Gigi Becali surprinde din nou. Pe cine îngrijește în palatul său

Patronul FCSB a ajutat, de-a lungul vieții, foarte mulți oameni nevoiași, biserici, spitale și oameni dragi. Bunătatea celebrului milionar este recunoscută în toată țara, așa că mulți români îi apreciază caracterul altruist. Pe lângă faptul că el oferă bani și sprijin, Dumitru Dragomir povestea în urmă cu puțin timp că acesta nu s-a oprit aici. Gigi Becali și-ar fi pus și palatul la dispoziție pentru a ajuta cât mai multe persoane.