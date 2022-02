Gigi Becali, aspru criticat. Patronul FCSB s-a fălit în aceste zile cu transferul mijlocașului francez Malcom Edjouma, de la FC Botoșani. Latifundiarul a povestit, cu lux de amănunte, cum l-a păcălit pe Valeiru Iftime, patronul echipei moldovene și i l-a „suflat” pe fotbalistul de 25 de ani pentru o sumă mult mai mică decât era el însuși dispus să achite. Replica lui Iftime către Gigi Becali n-a întârziat să apară.

Gigi Becali, aspru criticat. Patronul FCSB a făcut un transfer cu care se mândrește. El l-a adus în lotul vicecampioanei pe mijlocașul francez Malcom Edjouma, de la FC Botoșani. Înțelegerea s-a făcut pentru 330.000 de euro și împrumutul fundașului Denis Haruț pentru 6 luni, la echipa din Moldova.

Gigi Becali a dat detalii incredibile despre „tehnica de negociere” folosită în discuțiile cu patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime. El a mărturisit că i-a deturnat acestuia atenția și că era dispus să plătească o sumă și de aproape trei ori mai mare pentru fotbalistul de 25 de ani.

„Eu mai pusesem ochii pe ăsta, numărul 5, Dawa, și m-am gândit că mai bine îi zic de Dawa, „ce bun e ăla, cât vrei pe el?”, a zis „nu-l vând, domnule, nu discutăm! Apoi am venit pe partea cealaltă, „celălalt, care a dat pasă?”. Eu știam numele, dar n-am zis nimic. Mi-a zis „am avut acum jumate de oră, mi-a transmis cineva din Polonia ofertă, le-am zis că fără 350.000-400.000 de euro, nu discut”. Eu eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis „îți dau 200.000”. Mi-a zis „domnule Becali, să nu vă supărați, dar fără 350.000 nu-l dau”. I-am zis „îți dau 300.000 și pe Haruț împrumut (n.r. – fundașul Denis Haruț a fost împrumutat până la vară la Botoșani, clubul de unde fusese transferat la FCSB acum un an)”. M-am gândit că-l dau și pe Haruț ca să aibă fundaș dreapta, că Braun e deja al lui CFR și în play-off nu va mai juca așa bine. I-am zis „îți dau așa, mai lasă ceva”. A zis „fără 330.000, nu-l dau” și așa am închis-o. L-am sunat după aia și i-am zis „îți dădeam și 900.000””, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

„Câtă minte îți trebuie? Îmi e dator cu 500.000 de euro”

Gigi Becali a primit, joi, replica lui Valeriu Iftime. Acesta a declarat ironic că dacă a fost prostit de patronul FCSB, atunci acesta are să-i mai dea încă 500.000 de euro.

„După război… eu n-am vorbit mult cu dumnealui, dă prost ce spune acum, înseamnă că data viitoare îmi e dator cu 500.000 de euro. El e simpatic, fotbalul domnului Becali și fotbalul fotbal sunt lucruri complet diferite. Edjouma e fotbalist bun, educat în Franța, în Belgia, are niște calități excepționale, are o structură capitalistă de fotbalist. Sper să intre în cupele europene, să-mi dea și mie niște bani. Câtă minte îți trebuie să faci o asemenea afirmație? Eu i-am spus o sumă și am tăcut după. Eu mi-am văzut de treaba mea, cum să spui că-i dădea mai mult? Uitați ce subiecte creează. Bravo lui dacă m-a prostit. Eu nu sunt mulțumit că m-a prostit, dacă m-a prostit, dar la bani e greu. De la chiaburi iei banii greu, să știți”, a spus Valeriu Iftime, la Pro X.

Gigi Becali s-a declarat fascinat, de asemenea, de antrenorul celor de la FC Botoșani, Marius Croitoru, pe care-l are în vedere pentru banca tehnică a vicecampioanei. Valeriu Iftime a precizat, pe această temă, că tehnicianul de 42 de ani mai are 2 ani de contract cu gruparea botoșăneană și are o clauză de reziliere de 2 milioane de euro.