Gigi Becali a anunțat, în această miercuri, că vrea să renunțe la cetățenia română. Latifundiarul a dezvăluit și ce l-a împins să ia o asemenea decizie, după cele mai noi acuzații formulate pe numele său de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Gigi Becali ar vrea să se mute în altă țară. ”Îmi iau cetățenie!” Ce l-a împins spre o astfel de decizie

„Am făcut 0, nimic, și procurorul mă acuză de spălare de bani. Îmi iau cetățenie în altă țară. Îmi iau doar drept de ședere în România. Chiar dacă nu faci nimic, nu scapi de ăștia. Sunt ca râia. Aici doar stau. Atât. Eu am donat 60 de milioane, am ajutat oameni cu dizabilități, copii, am luat vaccinuri. Când speli bani, îți rămâne și ție ceva. Mie ce mi-a rămas?”, și-a început Gigi Becali seria declarațiilor de miercuri.

Patronul FCSB a dezvăluit de ce vrea să părăsească România, după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spălare de bani, anunță Mediafax.ro. Gigi Becali a declarat că se consideră total neîndreptățit și vrea să facă acest pas important, după ce i-au fost aduse acuzații foarte grave din partea autorităților române.

„Am cumpărat aparatură la spitale de stat, milioane de euro. Am dat 45 de milioane donații. Mai sunt acuzat că am schimbat lei în euro și i-am pus în alt cont. Cică am spălat bani. Nu poți să pui lei cu euro în același cont. Banca mută banii. Vă dați seama în ce țară trăim? Procurorul nu e bătut în cap, dar are atâta răutate încât are mintea întunecată.”, a continuat patronul FCSB.



Anunțul neașteptat al lui Gigi Becali vine în contextul în care, în luna noiembrie din 2019, a fost acuzat alături de nepotul său, Vasile Geambazi, de către DNA, de spălare de bani. Cei doi ar fi „spălat” aproximativ 50 de milioane de euro, prin diverse afaceri imobiliare.