Averea lui Gigi Becali a scăzut considerabil. Câți bani mai are după ce DNA i-a pus sechestru pe conturi

Gigi Becali a ieșit din topul celor mai bogați 10 oameni din România, după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) i-a pus sechestru pe conturile personale. Patronul FCSB a coborât până pe locul 11 în acest clasament, cu o avere estimată la 450-500 de milioane de euro.

Averea lui Gigi Becali a scăzut considerabil

DNA a pus sechestru pe conturile lui Gigi Becali, într-un dosar care are ca obiect spălarea de bani. Procurorii anticorupție susțin că patronul FCSB a spălat 50 de milioane de euro împreună cu nepotul său, Vasile Geambazi.

„Da, tată, da. Mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro de la el din cont și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou.

Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie. (…) Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența”, a declarat Becali după ce a dat declarații în fața anchetatorilor.

Chiar dacă are sechestru pe conturi, Becali anunță că FCSB nu este afectat. Clubul pe care îl deține ar avea în conturi 3 milioane de euro.

„Nu are treabă echipa cu ce se întâmplă cu mine. Ei mi-au pus sechestru pe conturile personale. FCSB are 3 milioane de euro în cont. N-au treabă societățile mele. Eu am sechestru pe conturile personale. O să se rezolve totul”, a spus Becali.

Cu toate acestea, Gigi Becali a coborât până pe locul 11 în topul celor mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la 450-500 de milioane de euro.