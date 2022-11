„Pohta ce-am pohtit”. Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB, așa cum a cerut Gigi Becali

Nicolae Dică a îndeplinit ordinele lui Gigi Becali până în ultimă clipă. Antrenorul și-a dat demisia, așa cum i-a cerut patronul azi-noapte, în direct, după ce FCSB a fost învinsă cu 2-1 de U.Cluj. Ilie Poenaru și Andrei Prepeliță sunt doi dintre antrenorii cu care omul de afaceri vrea să discute.

Nicolae Dică și-a dat demisia de la FCSB, după ce a pierdut duelul cu U. Cluj, din etapa a 16-a din SuperLiga României. Era un gest previzibil ținând cont că la finalul confruntării, Gigi Becali a spus că nu este mulțumit de el și i-a transmis că ar trebui să plece. Omul de afaceri a spus că antrenorul este vinovat de rezultatele slabe, dar și de prestația catastrofală a echipei.

„De 22 de ani, nu am văzut așa ceva. Aici nu poți să mai cerți vreun jucător. Dacă cerți unui, doi, trei, are omul dreptate, dar dacă cerți toată echipa, înseamnă că e antrenorul. Nu mai joacă niciunul. Bine, mi-a plăcut de Tavi, de asta m-am bucurat, că-l văd pe Tavi că și-a revenit. Și-a revenit, se mișcă pe teren, mai driblează, mai pasează.

E vina antrenorului, ce înseamnă? Eu spun ce văd și ce cred, dar nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut pe vremuri, nu mai fac așa ceva. Nu mai dau oamenii afară. Ce am făcut, am făcut. Poate era bine dacă-l lăsam să plece, dar nu mai contează, nu mai dau oamenii afară”, a declarat luni, după meciul U.Cluj – FCSB 2-1, patronul Gigi Becali.