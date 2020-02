Gigi Becali, acuzat că „a finanțat FCSB cu bani din despăgubirea frauduloasă!”. Ce apare în documentul DNA

Gigi Becali este în atenția Direcției Naționale Anticorupție, fiind obligat să-și explice tranzacțiile. Furios de cerințele fără temei ale autorităților, susține că dorește să plece definitiv din România.

Noi tensiuni pentru familia lui Becali! Latifundiarul a fost nevoit de curând să-și mute toate conturile, înclusiv ale familiei, la alte bănci. Mai multe decât atât, acesta a declarat, la Antena 3, că se simte hărțuit de procurori și se gândește să se mute în Grecia.

„Vreți să iau toți banii să mi-i duc în străinătate, ca nu am făcut niciun leu in străinătate. Să mă facă inculpat si după…Acuma mă șicanează. De unde au găsit banii ăștia. Asică el vine și îmi zică în instanță – ați scos foarte mulți bani cash– păi am scos toți banii cash.

Toți banii mei, de când am ieșit din pușcărie, vreo 60 de milioane, pe care i-am donat. Prigoana presiunilor . Eu banii mei îi dau la spitalele de stat. Am cumpărat de 60 de mii de euro aparatură. Am luat case la oameni. Apar direct pe ordin la bancă și spune ”donație, donație”. Eu fac apel la șeful DNA și la șeful Secției Speciale. Mă lasați să trăiesc? Am 62 de ani. Ați început prigoana împotriva creștinilor? Vreau liniște! Nu mai vreau. Ce să fac? Să scot bani în afara României, să dau bani la bisericile de acolo. Fetele mele nu au voie să aibă conturi în bancă în țara lor?”, a spus Becali la Antena 3.