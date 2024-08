Gigi Becali a făcut accident în București. Primele imagini de la fața locului

În cursul acestei după-amieze, conform polițiștilor, Gigi Becali a făcut accident în București. Ulterior au apărut și primele imagini de la fața locului.

Conform polițiștilor, se pare că latifundiarul din Pipera a fost protagonistul unui nou accident în București. Din primele informații, se pare că incidetul auto s-a produs în zona rezidențială Pipera.

Se pare că este urmărit de ghinion, având în vedere că Gigi Becali a făcut accident în București, nu cu multă vreme în urmă. Și acum, ca și atunci, nu s-au înregistrat victime, ci doar paagube materiale.

Martorii spun că incidentul nu a fost unul major, deși din imaginile surprinse ar fi fost prezentă și o mașină a Salvării. Fără victime, spun surse de la fața locului, cei doi șoferi s-ar fi înțeles pe cale amiabilă, în prezența polițiștilor.

Așa cum precizam anterior, încă de la începutul acestui an, latifundiarul a mai fost protagonist al altor trei accidente rutiere, toate minore și fără a avea urmări grave. Alte asemenea situații s-au mai întâmplat și anul trecut.

Într-unul din accidente, mașina lui Gigi Becali a ajuns într-un șanț, vina aparținându-i latifundiarului, dupoă ce a încercat să facă o depășire. Bolidul de peste 500.000 de euro, un Rolls Royce avea să ajungă în șanț, iar Becali să scoată bani din buzunar pentru reparații.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.

Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.”, povestea anul trecut Gigi Becali, după accident.