Gigi Becali a făcut accident cu mașina în Pipera. Primele detalii de la fața locului

Gigi Becali a fost implicat într-un accident auto, chiar în fața bisericii pe care o construiește din proprii bani. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar patronul FCSB și ceilalți implicați în accident nu au suferit răni grave.

Becali a fost implicat într-un accident din cauza traficului din Pipera. Totul a avut loc la primele ore ale dimineții, când patronul FCSB s-a ciocnit de o mașină în care se aflau două femei.

Conform spynews.ro, Gigi Becali se afla singur la volanul mașinii sale de lux, moment în care s-a izbit într-o mașină de culoare roșie. Accidentul rutier, din fericire minor, a avut loc chiar în fața bisericii din Pipera, cea pe care patronul FCSB o construiește din banii săi.

După câteva zeci de minute de discuție cu cele două femei și mai multe telefoane date, Becali le-a cerut să plece de la fața locului, deoarece în spatele lor se afla o autospecială care se îndrepta spre un alt accident, mult mai grav.

Din fericire, accidentul nu a fost unul grav, iar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Nu este primul accident rutier în care patronul FCSB este implicat.

La sfârșitul anului trecut, Becali a fost implicat într-un accident rutier mult mai grav, din care a ieșit cu o coastă fisurată, după ce bolidul său de lux a ajuns în șanț. Atunci, omul de afaceri a fost luat de poliție la 3 dimineața pentru a fi testat pentru alcool și droguri.

La acel moment, Becali intrase într-o depășire, iar cel pe care a încercat să-l depășească s-a băgat în fața lui, încercând și el o depășire, fără să se asigure. Pentru a evita impactul, Gigi Becali a tras de volan și a intrat în șanț.

„Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti. Am băgat un corset şi am plecat.

Mașina? Doar roțile (n.r. – sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta.

Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi”, spunea atunci Becali.