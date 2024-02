Gigi Becali, accident cu maşina de lux. Cum a ajuns latifundiarul în șanț: ”Veneam de la biserică, am intrat într-o depăşire”

Gigi Becali a avut ghinion astăzi, din păcate, ajungțnd cu bolidul său într-un șanț. Din primele informații și declarațiid ate de latifundiar, a intrat într-o depășire, care ulterior a dus la precipitarea lucrurilor, astfel că, Gigi Becali a fost implicat îtr-un accident cu maşina de lux.

Celebrul latifundiar, cunoscut pentru apetențsa sa religioasă, a decis în cursul acestei zile să participe la o slujbă religioasă.

Numai că, la întoarcerea spre casă, așa cum a și declarat de altfel, a ajuns cu maşina de lux într-un șanț.

Conform datelor, accidentul s-a produs în zona Pipera, unde de altfel locuiește. Imediat după producerea accidentului, latifundiarul avea să spună, de fapt, ce s-a întâmplat:

”Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț.

Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.”, declară patronul FCSB.