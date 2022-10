Gigi Becali a dezvăluit de ce nu l-a angajat la FCSB pe Devis Mangia, antrenorul acuzat de hărțurire sexuală. „Cum să-l iei la tine în casă, ăsta vine cu duhuri necurate”

Gigi Becali a dezvăluit că a vrut să-l aducă antrenor la FCSB pe Devis Mangia, antrenorul care se află în centrul unui scandal sexual. Omul de afaceri s-a răzgândit după o discuție cu patronul Universității Craiova. Mihai Rotaru i-ar fi confirmat că ar fi avut probleme cu tehnicianul italian, genul de probleme de care acum este acuzat atât în Malta, cât și în România.

Gigi Becali a vrut să-l aducă antrenor la FCSB pe Devis Mangia. I-a plăcut cum a jucat Universitatea Craiova cu antrenorul italian pe bancă și în plus avea informații bune și de la Mihai Stoica, managerul general al „roș-albșatrilor”. S-a răzgândit după o discuție cu Mihai Rotaru, patronul formației din Bănie.

„Eu m-am interesat și m-am interesat și la Rotaru. Rotaru nu mi-a zis exact ce, dar mi-a dat de înțeles că așa e (n.r. – zvonurile despre hărțuirea sexuală). Și atunci, eu cum să iau așa ceva? Doamne, miluiește!

Când am auzit așa, am zis ce-mi trebuie balamuc, Doamne ferește! M-a ferit Dumnezeu. Cum să-l iei la tine în casă, ăsta vine cu duhuri necurate. Nu am mai zis după aia de ce nu l-am luat, să nu fiu iar amendat pentru discriminare de comisia de la Federație. Dacă așa vrea Europa… Nu te joci cu ăștia.

Credeți că Mangia face ce face că vrea el? Credeți că el nu știe că nu e bine ce face? El e obligat. De ce? Pentru că are stăpân. Nu se poate controla, pentru că stăpânul lui, drac, îi spune «așa să faci». Și el face. Eu nu pe Mangia îl condamn, el e comandat de stăpân. Stăpânul lui drac, dracul care-l pune. Niciun om nu vrea să facă asta”, a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.