Gigi Becali a dat din nou de pământ cu Mihai Stoica. „Nu s-a smerit, fraierul a sărit imediat”. Patronul FCSB a transmis că managerul „nu se pricepe la transferuri”

Gigi Becali și Mihai Stoica sunt în relații tot mai proaste, iar de câteva zile își transmit mesaje prin intermediul televiziunii. Patronul FCSB a spus că managerul pe care plătește cu bani grei nu se pricepe la transferuri și după ce a primit un răspuns ironic a ieșit din nou la atac. A spus că a fost o strategie prin care și-a pus la încercare angajatul.

Gigi Becali este foarte furios! Doar în această perioadă de transferuri a cheltuit mai bine de cinci milioane de euro, iar echipa s-a făcut de râs în Europa și a ajuns cu mare greutate pe locul șapte din campionat. Patronul FCSB a ieșit de mai multe ori la televiziune și i-a criticat pe Mihai Stoica și Nicolae Dică. Cel mai tare s-a supărat managerul formației despre care Becali a spus că nu se pricepe la transferuri.

„Am spus că nu se pricepe și am făcut-o expres să văd dacă se smerește, dar nu s-a smerit! Eu am spus ceva inspirat din adevăr. Dar el, fraierul, a sărit imediat. Ce am făcut eu? L-am lăudat sau l-am criticat? Asta e opinia patronului, fac și eu ce pot, Domnul știe. E un conducător bun, un psiholog bun, știe să conducă oamenii. Dar el nu a primit darul ăsta de a face transferuri, nu a primit darul de a avea fler la jucători”, a spus Becali, la Pro Arena.