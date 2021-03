Gigi Becali a făcut anunțul așteptat de toți fanii FCSB. Totul e stabilit deja

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Constantin Budescu, chiar dacă jucătorul este momentan la Damac, în Arabia Saudită. Patronul FCSB este convins că fostul său jucător va veni să joace la echipa pe care o conduce, după ce îi va expira contractul cu cei de la Damac, în luna iunie.

Latifundiarul din Pipera a declarat că nu a mai vorbit cu Budescu. Ultima lor discuție a fost cea în care Becali i-a spus jucătorului că îl așteaptă la FCSB, din vară.

”Cu Budescu nu am mai vorbit. Am discutat atunci și am stabilit că îl aștept la noi de la vară. El mi-a zis că o să vină. I-am zis să se ducă să facă bani pe la arabi, iar apoi să vină. Sunt convins că o să fie la noi, pentru că Budescu vrea să joace din nou aici”, a spus el.